Los Nacionales se llevan el trofeo de la Serie Mundial

En una serie en que los equipos locales no pudieron ganar en su casa, Nacionales de Washington derrotaron las posibilidades y con bateo para apoyar a sus lanzadores, derrotaron 6-2 a los Astros de Houston en el séptimo partido de la Serie Mundial y se coronaron sobre el terreno del Minute Maid Park de Houston el miércoles.

Con todos los ojos fijos sobre el lanzador Max Scherzer, quien durante el fin de semana no pudo lanzar debido a espasmos de cuello y espalda, Howie Kendrick y Anthony Rendón pegaron cuadrangulares para que Washington remontara otra vez y se dieran el baño de champán.

Para levantar el primer trofeo de campeonato en la historia de la franquicia, y el primero para la ciudad de Washington desde que los Senadores se coronaron en 1924, los también monarcas de la Liga Nacional ganaron los primeros dos juegos de la serie en Houston, donde los Astros jugaron este año para 60-21, y fueron a su casa con una saludable ventaja 2-0.

Pero en el Nationals Park, sorprendentemente, los Astros, que tuvieron el mejor récord de las Grandes Ligas, reaccionaron ganando tres en fila para tomar comando 3-2 y provocar un regreso a Houston en ventaja y con dos oportunidades en su parque para ganar uno y reclamar la corona que ganaron en 2017.

Sin embargo, los Nacionales vinieron de atrás en los juegos 6 y 7 para ponerle un cierre increíble a la serie final de las Grandes Ligas.

FOR THE FIRST TIME EVER, THE @NATIONALS ARE #CHAMPS. pic.twitter.com/a45onBXNqy