Los Yankees no se cansan de dar jonrones Por The Associated Press 08/28/2019 |09:12 p.m.

Aaron Judge (AP Photo/Ted S. Warren)

Dispararon cuatro más en su tercer triunfo seguido sobre los Marineros de Seattle.

SEATTLE. Aaron Judge conectó el jonrón número 101 de su carrera, Gary Sánchez, DJ LeMahieu y Mike Ford también la sacaron, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Marineros de Seattle por 7-3 el miércoles para completar una barrida de tres juegos. Después de iniciar su gira por la costa oeste con una barrida ante los Atléticos de Oakland, los Yankees se recuperaron para ganar cinco de seis y continuaron disparando batazos de cuatro esquinas. Sánchez conectó un impresionante jonrón de dos carreras en la primera entrada ante el abridor de Seattle, Justus Sheffield, un batazo que apenas se mantuvo en territorio bueno y que casi salió del estadio. Ford rompió un empate 2-2 con su sexto jonrón en los últimos 14 juegos, y Judge, quien conectó su jonrón número 100 un día antes, abrió el marcador con un misil de dos carreras ante el relevista Matt Wisler como parte de una quinta entrada en la que los Yankees marcaron cuatro vueltas. LeMahieu agregó su vuelacercas núm. 23 de la temporada en la novena. Los Yankees han bateado 70 jonrones en agosto y elevaron su total de la temporada a 250, el cual los coloca con la octava mejor cifra en la historia de las Grandes Ligas. James Paxton (11-6) tuvo una complicada salida al enfrentar a su antiguo equipo por primera vez. El zurdo permitió solo un hit, el jonrón de dos carreras de Kyle Seager en la cuarta entrada que eludió el alcance de Judge en la cerca en el jardín derecho. A pesar de ceder solo un inatrapable, Paxton salió de juego después de solo cinco entradas debido a problemas de control. Paxton otorgó cinco boletos gratis, cuatro de ellos en la cuarta entrada. Había cedido seis 24.1 entradas en sus cuatro aperturas anteriores combinadas. Seattle solo tuvo un hit hasta que Tom Murphy pegó un doblete en el noveno episodio. Sheffield (0-1) también estuvo en la mirilla de atención como la pieza central de lo que Seattle obtuvo a cambio de Paxton. Sheffield mostró destellos en la segunda salida de su carrera, como ponchar a Judge sin tirarle en la primera entrada con un gran slider en las rodillas. Pero perdió localización en los lanzamientos a Sánchez y Ford y pagó por ello, permitiendo cuadrangulares. Sheffield permitió seis hits y ponchó a cinco.