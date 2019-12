Manuel Corpas quiere jugar en contra de su país Por Joel Ortiz Rivera 12/26/2019 |11:45 p.m.

En un universo alterno, el relevista Manuel ‘Manny’ Corpas sentiría un gran orgullo en llegar al Hiram Bithorn con los Toros de Herrera como representante de Panamá en la Serie del Caribe y con ellos salir a defender el sorpresivo cetro que ganaron en febrero pasado.

Pero el espíritu competitivo del derecho de 37 años le dice lo contrario, ahora que es parte del cuerpo de lanzadores de los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc).

“Aparte de defender el título de Panamá de la Serie del Caribe, me gustaría que fuese este mismo equipo (Criollos de Caguas) el que gane y yo estar en él y jugar contra mi país”, expresó Corpas. “Es algo que no se ha visto en Panamá y ya lo hice en Nicaragua una vez, representando a México con la Liga Veracruzana”.

Corpas es un veterano relevista que tiene siete años de servicio en la pelota de las Grandes Ligas, seis de ellas con los Rockies de Colorado y una con los Cachorros de Chicago. No juega en MLB desde el 2013.

Este recordó que ya había jugado en el Hiram Bithorn durante el Clásico Mundial de Béisbol del 2006, pero aclaró que es su primera experiencia jugando pelota invernal.

En febrero, Corpas fue parte de los Toros de Herrera, equipo panameño que sorpresivamente se coronó en su país en una Serie del Caribe que a última hora fue reasignada a Panamá luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidiese no jugar en Barquisimeto, Venezuela.

Corpas lanzó la última entrada del partido de campeonato en el que Panamá derrotó a los Leñadores de Las Tunas, representante de Cuba, con final de 3-1. Corpas se apuntó el salvamento, su cuarto del torneo.

Así, los Toros de Herrera se convirtieron en el primer equipo panameño en ganar una Serie del Caribe desde el 1950 y la primera aparición de Panamá en la Serie del Caribe desde el 1960.

El lanzador dijo que llegó a Puerto Rico proveniente de la Liga Venezolana de Béisbol, donde militó con los Bravos de Margarita. E insistió en su idea.

“Sería algo como curioso. Que uno, que estuvo el año pasado en un equipo en la Serie del Caribe, ahora represente a otro país y pitchee contra su mismo país. Como decimos en Panamá, sería algo que quedaría en la historia”, dijo Corpas con curiosidad.

El ambiente, la calidad de jugadores y la dinámica de la Lbprc es una que le resulta agradable a Corpas, a quien se le informó que, posiblemente, para poder jugar por Puerto Rico y contra Panamá en una Serie del Caribe tendría que obtener un permiso de la liga de su país para hacerlo.

“Yo soy uno de los más veteranos de la liga. Pedí permiso a la liga para que me dejara jugar acá y no hubo problema”, expresó.

Al final, Corpas como que lo sopesó, los pro y los contra, pero no cambió de idea.

“Se va a ver raro. Me van a gritar que soy un vendepatria y mil otras cosas más, pero no me voy a sentir mal por eso de representar a otro país y jugar contra ellos, porque eso es parte de la pelota. Es un trabajo”, aseguró.

“Pero que pase eso sería algo bien gracioso. En Panamá habrá gente que dirá cosas positivas y otros que dirán negativas, pero es parte de esta pelota, y Dios quiera que pase”, finalizó Corpas, que hasta antes de la acción del jueves había trabajado 2.1 entradas en cero para los Criollos.