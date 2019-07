Mellizos imponen otro récord de jonrones Por The Associated Press 07/27/2019 |08:21 a.m.

Nelson Cruz, de los Mellizos de Minnesota, pegó el jonrón solitario en el séptimo episodio para llegar a 26 vuelacercas en la temporada. (AP / Jeff Haynes)

Vencieron a los Medias Blancas de Chicago 6-2.

Chicago. El dominicano Nelson Cruz pegó jonrón por séptima vez en los últimos cinco juegos, y los poderosos Mellizos de Minnesota se convirtieron en el equipo que más rápido alcanza los 200 cuadrangulares en una temporada en la historia de Grandes Ligas, durante una victoria el viernes 6-2 sobre los Medias Blancas de Chicago. Max Kepler conectó un vuelacerca de tres anotaciones en el segundo inning para establecer la marca en el 103er partido de Minnesota en la temporada. El registro anterior era de 122 juegos por los Rangers de Texas en 2005. Los Mellizos, líderes de la División Central de la Liga Americana, pegaron cinco jonrones en el primer duelo de la serie para convertirse en el primer equipo en la historia de las mayores con nueve encuentros de cinco bambinazos en una misma temporada. Cruz pegó el jonrón solitario en el séptimo episodio para llegar a 26 vuelacercas en la temporada. El jueves se lució con tres cuadrangulares. El derecho dominicano Michael Pineda (7-5) se llevó el triunfo al aceptar dos carreras y seis hits en siete entradas. Tiene efectividad de 2.87 en sus últimas ochos aperturas. El abridor Dylan Cease (1-3) cargó con el descalabro de Chicago al permitir cinco anotaciones y siete imparables en cinco capítulos, en su tercera derrota seguida desde que ganó en su debut ligamayorista el 3 de julio. Ponchó a cuatro y caminó a tres. Por los Mellizos, los dominicanos Jorge Polanco de 5-1 con una anotada; Cruz de 4-3 con una anotada y dos impulsadas, y Miguel Sanó de 4-2. El puertorriqueño Eddie Rosario de 5-1. Los venezolanos Luis Arráez de 3-1 con una anotada; Marwin González de 4-1 con una anotada. Por los Medias Blancas, los dominicanos Leury García de 4-2 y Wllington Castillo de 1-0. Los cubanos José Abreu de 4-0; y Yoán Moncada de 3-0. Los venezolanos José Rondón de 1-1 y Yolmer Sánchez de 4-1 con una anotada.