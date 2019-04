Porcello le dio un triunfo a los Medias Rojas Por The Associated Press 04/26/2019 |00:03 a.m.

Rick Porcello (Archivo/AP)

Los campeones de las Mayores ganaron su segundo seguido al vencer 7-3 a Detroit.

BOSTON. Michael Chavis bateó un jonrón de dos carreras, Rick Porcello consiguió su primera victoria de la temporada y los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tigres de Detroit por 7-3 el jueves por la noche. Andrew Benintendi y Mookie Betts tuvieron dos dobles cada uno para Boston, y Rafael Devers bateó un doble de dos carreras para los Medias Rojas, que tuvieron siete extravases, su mejor total de la temporada. Nicholas Castellanos bateó un jonrón de dos carreras para los Tigres, que barrieron un doble juego el martes pero dejaron su única visita a Boston esta temporada con una división de honores en la serie de cuatro juegos. Porcello (1-3) ponchó a cinco y permitió tres carreras, seis hits y dos bases por bolas en seis entradas. Fue la quinta salida de la temporada para el ganador del Cy Young de la Americana en 2016, que perdió una victoria en su última actuación debido a un salvamento arruinado. Jordan Zimmermann (0-4) permitió cinco carreras y cinco hits en tres entradas. Dio tres boletos y ponchó a dos. En la segunda entrada, Chavis conectó su segundo jonrón en su quinto partidos de Grandes Ligas. Detroit castigó a Porcello en la tercera con tres carreras, dos de ellas con el primer jonrón de la temporada de Castellanos, el cual pasó muy cerca del Pesky Pole, para poner a los Tigres arriba 3-2. La ventaja fue de corta duración. J.D. Martínez bateó un sencillo productor para empatar, y Devers impulsó dos con un doblete. Boston agregó dos carreras más en la cuarta gracias a dobles seguidos por Benintendi y Betts con dos outs ante el relevista Buck Farmer, quien reemplazó a Zimmermann. Benintendi conectó otro doblete en el sexto, con el que impulsó a Sandy León cuando su batazo dio en la esquina del jardín derecho luego de un out. Fue el sexto doble del juego para los Medias Rojas, que dispararon 22 hits para ganar los últimos dos juegos de la serie. (SUB) Bauer silencia a los Astros HOUSTON (AP). Trevor Bauer lanzó ocho sólidas entradas, Leonys Martin y Jake Bauers ligaron cuadrangulares ante Gerrit Cole, y los Indios de Cleveland vencieron por 2-1 a los Astros de Houston el jueves. Bauer (3-1) permitió una carrera, cuatro hits, seis bases por bolas y ponchó a tres. Mejoró a 8-0 en su carrera contra los Astros, incluyendo dos victorias contra Cole, su excompañero de equipo en UCLA. Eso no incluye las tres apariciones en relevo que Bauer hizo ante Houston en la Serie Divisional de la Americana el año pasado, una barrida de 3-0 de los Astros. El derecho de los Indios continuó con su sólido primer mes, permitiendo dos carreras o menos en cinco de seis aperturas. Martin consiguió sacudir el primer hit ante Cole (1-4) con un jonrón en solitario en el tercer episodio que casi no supera el muro del jardín derecho. Bauers abrió el quinto con un jonrón solitario al izquierdo para darle a Cleveland una ventaja de 2-1. Brad Hand lanzó el noveno para anotarse su séptimo salvamento. Cole cedió dos carreras y tres hits con 10 ponches en siete entradas. Fue una buena recuperación luego de permitir nueve carreras en 4.1 entradas en su última apertura, el sábado ante los Vigilantes. George Springer lo empató 1-1 en la baja de la tercera con un largo jonrón solitario que salió del estadio.