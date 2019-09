Presidente de los Red Sox afirma que Alex Cora está seguro en su puesto Por Primerahora.com 09/11/2019 |02:00 p.m.

El presidente de los Red Sox de Boston, Sam Kennedy, ha declarado hoy que el boricua Alex Cora puede sentirse seguro en su puesto como dirigente, esto tras la movida que realizó la organización esta semana al despedir a Dave Dombrowski del puesto de gerente general y vicepresidente del club.

“Sí, Alex está seguro en su puesto”, dijo Kennedy por medio de una entrevista radial en la cadena WEEI de Boston.

En dicha participación, Kennedy precisó que Cora no tiene por qué sentirse inseguro, ya que ellos se siente que tiene en él “todo lo que uno quiere de un dirigente”.

“No tengo palabras suficientes para hablar la alta estima que le tenemos por el trabajo que ha hecho y el que hará. Sin dudas ha sido un año muy difícil para todos nosotros, pero nos sentimos muy, muy, muy confiados con Alex”.

Abundó que tanto él como el dueño del equipo, John Henry, y el presidente ejecutivo Tom Werner, se reunieron con Cora ayer para hablar de la movida realizada y asegurarle que no tiene que sentir preocupación. También trataron de explicar las razones por las cuales no ofrecieron una conferencia de prensa tras el despido de Dombrowski, una acción que generó mucha crítica y que puso a Cora en una situación difícil ya que ha sido la única pieza del equipo que ha tenido que atender la prensa estos días sin poder tener explicaciones por la movida. Precisó que el gran problema fue que la noticia se hizo pública antes que ellos la anunciaran y no tuvieron tiempo para reaccionar.

De todos modos, destacaron que le pidieron excusas a Cora porque lo pusieron en una difícil posición. Cora, como lo exigen los protocolos del béisbol, está obligado a atender la prensa antes y después de cada partido. En ese proceso, tuvo que hablar con los medios que buscaban las razones para el despido de quien lo contrató más de dos veces antes que la gerencia de los Medias Rojas finalmente habló.

“No hay dudas que pusimos a Alex en una posición difícil, por lo que es la naturaleza del béisbol y su obligación de atender la prensa todos los días. Pero aquí estoy ya para poder contestar cualquier pregunta que tengan”, dijo Kennedy.

En esencia precisó que guardan el más alto respeto por Dombrowski y que la movida fue muy difícil en un año que ha sido muy frustrante. No dio mayores explicaciones del por qué.