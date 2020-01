¿Qué tipo de castigo recibirá a Alex Cora? Por Primerahora.com 01/14/2020 |11:45 p.m.

Alex Cora salió de la dirección de los Medias Rojas de Boston el martes, al día siguiente de que los Astros de Houston se quedaran sin dirigente ni gerente general por el esquema de robo ilegal de señales en ese equipo en la campaña 2017, cuando Houston ganó la Serie Mundial.

Aunque Cora ya no es dirigente de Boston, la investigación sobre un esquema de esa naturaleza con los Medias Rojas en el 2018 continúa, por lo que se anticipa una dura sanción de las Grandes Ligas en contra del estratega boricua, que condujo a Boston al campeonato en su primer año como manager en las Mayores. Sobre ese particiular, hay varias preguntas que ameritan respuestas. A continuación las mismas.

¿Cuál podría ser el castigo máximo que imponga MLB sobre Alex Cora?

La respuesta a esta pregunta no es fácil, porque solo el comisionado del béisbol, Rob Manfred, tiene la facultad para imponer una penalidad. Considerando que según su informe la responsabilidad de Cora sobre el esquema fue directa, es predecible que conllevará una suspensión mayor a la de un año que entregó al ahora despedido piloto de los Astros, AJ Hinch, a quien penalizó por no haber ordenado que se detuviera el programa que él no solicito fuera montado, pero del cual sí sabía existía. Por lo tanto, al señalar a Cora como pieza importante en desarrollar el sistema, se puede presumir que su castigo sea por más de un año. Por si acaso, la peor sanción posible que el comisionado puede otorgar a una figura lo es la expulsión del deporte de por vida, castigo que pocos han recibido, siendo el más famoso de la era moderna el líder de hits de todos los tiempos en el béisbol, Pete Rose, esto por haber apostado a juegos en los que actuaba como dirigente.

¿Recibirán Luhnow, Hinch y Cora nuevas oportunidades en las Mayores?

Los tres mencionados arriba eran hasta el lunes personas muy respetadas y queridas en la industria del béisbol. Exitosos por sus conocimientos y sobretodo por su calidad humana. Empero, todo eso quedará empañado de ahora en adelante y muchos expertos que han hablado de este tema en televisión y columnas para medios en la internet ven difícil que resurjan en puestos de liderato y envergadura tras verse involucrado en este escándalo. El béisbol es un deporte que demanda un alto nivel de integridad, al menos en lo apreciable a primera vista, y ciertamente al ser parte de este escándalo les afectará grandemente. Ahora bien, el tiempo será su mejor aliado. Si no pregúntele a Alex Rodríguez, quien una vez cumplió un año de suspensión por el escándalo de la clínica Biogenesis en la que varios jugadores fueron suspendidos por uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento, pero hoy en día es una figura elite de análisis para las cadenas ESPN y FOX Sports.

¿Habrá justicia total con estos castigos?

No. Las sanciones no le hacen justicia a los Dodgers de Los Ángeles, perdedor de la Serie Mundial del 2017, y a los otros equipos que los Astros eliminaron en ruta a dicho clásico. Además muchos lanzadores rivales que fueron castigados severamente en esas series pudieron haber tenido mejores récords para discutir casos de arbitraje salarial o firmas como agentes libres.

¿Sólo Houston robó señales usando tecnología?

Tras los anuncios del lunes han surgido reportes que los Yankees y Red Sox lo hacían desde antes del 2017. MLB llevaba varios años tratando de imponer orden a esto, y por lo visto los Astros y Cora serán sus conejillos de india para detener la trampa que lucía estar institucionalizada en muchos equipos.