Se empata la Serie Mundial

10/29/2019 |11:41 p.m.

Qué clase de Serie Mundial.

En un Clásico de Otoño en que ninguno de los equipos ha podido ganar en su casa, los Nacionales de Washington se repusieron de las tres derrotas en fila que sufrieron en el Nationals Park y de la mano de una gran actuación monticular de Stephen Strasburg junto con el caliente bate de Anthony Rendón, vencieron 7-2 a los Astros de Houston en el sexto juego de la Serie Mundial el martes.

Con la victoria, la tropa del dirigente boricua Dave Martínez empató 3-3 la serie final del béisbol de las Grandes Ligas y provocó un séptimo y decisivo desafío que se jugará el miércoles desde las 8:00 p.m. también en el Minute Maid Park de Houston, hogar de los Astros.

Para el séptimo encuentro, los Nacionales contarían con el lastimado Max Scherzer en la lomita, de sentirse mejor. Este no lanzó en el quinto encuentro debido a espasmos en el cuello y los hombros. El martes durante el sexto juego realizó calentamientos en el bullpen de Washington.

Los Astros podrían optar por utilizar al también derecho Zack Greinke, quien tiene los días de descanso.

El martes, Strasburg completó ocho entradas y un tercio en las que cedió solo cinco hits, dos bases por bolas y dos carreras, ambas limpias. Ponchó a siete y fue relevado por Sean Doolittle tras sacar el primer out de la novena y cuando el turno era del zurdo Yordan Álvarez.

El equipo de Martínez, quien fue expulsado del encuentro tras discutir con los árbitros en la séptima entrada por una controversial jugada, ganó los primeros dos encuentros de esta serie en este parque antes de viajar a Washington para ver a los Astros dominarlos tres días consecutivos y colocarse a un triunfo del trofeo de campeón.

Distinto a los tres partidos anteriores, el martes los Nacionales fueron los primeros en pisar la goma.

El primer bateador del encuentro, Trea Turner, consiguió llegar a la almohadilla de primera base primero que el disparo del antesalista de los Astros, Alex Bregman, y aunque en principio fue declarado fuera, una revisión de video certificó que llegó quieto.

Entonces, un toque de Adam Eaton adelantó a Turner a la intermedia antes de que Rendón conectara un hit al jardín central que produjo la primera vuelta del encuentro.

Los Astros no se quedaron cruzados de brazos, y George Springer abrió la tanda con un doblete al izquierdo. Este consiguió avanzar al tercer saco con un lanzamiento salvaje de Strasburg, y un elevado de sacrificio de Altuve niveló la pizarra 1-1 sin outs.

Luego de que Michael Brantley se ponchara sin tirarle para el segundo out, Bregman disparó un cuadrangular solitario hacia las gradas del jardín izquierdo para darle el comando a los Astros 2-1.

Durante las próximas tres entradas Verlander y Starsburg permitieron un par de hits y de bases por bolas, pero mantuvieron a raya a los bates de los contrarios. Eso cambió en la alta de la quinta.

Luego de que Turner fuese retirado con un elevado de foul, Eaton sacudió un vuelacercas solitario hacia el jardín derecho que empató el encuentro 2-2. Rendón fue el segundo retirado de los Nacionales con fly al derecho, preparando la escena para el dominicano Juan Soto, quien conectó otro solitario batazo de cuatro esquinas que le dio la delantera a los visitantes 3-2.

Verlander cerró la entrada antes de salir. Cargó con la derrota al lanzar cinco completas y ceder cinco hits, tres carreras limpias y tres boletos gratis. Ponchó a tres.

Brad Peacock sustituyó a Verlander en la sexta y lanzó sin problemas la entrada. Abrió la séptima concediéndole un inatrapable a Yan Gomes. Entonces, Turner pegó un suave batazo al lanzador y cuando Peacock lanzó a la inicial, Turner chocó con el guante de Yuli Gurriel en la inicial, haciendo que cayera la pelota.

Turner fue declarado out y los Nacionales solicitaron una revisión que detuvo el partido durante varios minutos. Tras confirmarse la apreciación de que Turner era out, Will Harris relevó a Peacock y tras retirar a Eaton con un elevado a tercera, le permitió un enorme batazo vuelacercas a Rendón, el cual remolcó a Gomes y le dio ventaja de 5-2 a los Nacionales.

No se había acabado la cosa.

Las últimas dos carreras de los visitantes surgieron en la alta de la novena con dos outs. Turner disparó doblete por la línea de primera y luego de que Eaton recibiera un pelotazo, Rendón sacudió un doblete que llevó a Turner y a Eaton a pisar el plato para fijar el marcador final.

En el encuentro, Rendón de 4-3 con cinco remolcadas, Eaton de 2-1 con dos marcadas y una remolcada. Turner de 5-2.

Por los Astros, Bregman de 4-2 con una anotada y una remolcada. Springer de 4-2 con una anotada. Carlos Correa se fue de 4-1 con doblete y dos ponches.