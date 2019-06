Shohei Ohtani batea para el ciclo Por The Associated Press 06/14/2019 |00:55 a.m.

(EFE/LARRY W. SMITH)

Es el primer japonés en batear sencillo, doble, triple y jonrón en el mismo partido.

ST. PETERSBURG, Florida. Shohei Ohtani se convirtió en el primer japonés en batera el ciclo, y los Angelinos de Los Ángeles se impusieron el jueves 5-3 a los Rays de Tampa Bay, tras una interrupción por un problema en el suministro eléctrico. Ohtani conectó un jonrón de tres carreras en el primer inning y completó la proeza con un sencillo en el séptimo. Es el octavo pelotero de los Angelinos en completar el ciclo y el primero desde que Mike Trout lo logró el 21 de mayo de 2013. El dominicano Albert Pujols aportó otro cuadrangular por Los Ángeles. Es el sexto jugador de la historia con 200 jonrones en la Liga Nacional y otros tantos en la Americana. Pujols bateó 442 vuelacercas en 11 temporadas con San Luis y acumula 200 en ocho años con los Angelinos, incluidos 12 en la presente campaña. El cuadrangular de Ohtani llegó ante Ryan Yarbrough en el décimo pitcheo del encuentro, tras un doblete de Tommy La Stella y un boleto a Trout. Fue el octavo bambinazo del japonés en la temporada y su sexto en los últimos 11 juegos. Ohtani inauguró el tercer inning con un doblete y bateó un triple en el quinto, antes del jonrón de Pujols. Su sencillo con dos outs en el séptimo completó el ciclo en apenas cuatro turnos, lo que desató una ruidosa ovación de los aficionados, que se pusieron de pie en el Tropicana Field. El juego se detuvo 36 minutos por el apagón en la cuarta entrada, cuando los Angelinos ganaban por 3-0. Yarbrough (5-3) permitió cinco carreras y el mismo número de imparables (todos extrabases) en seis episodios, durante los que recetó cuatro ponches. El abridor Ryler Skatggs (5-6) resolvió cinco capítulos, de tres carreras, siete hits y cinco ponches. Cam Bedrosian se hizo cargo de la novena entrada para su primer salvamento. Por los Angelinos, los dominicanos Pujols de 3-1 con una anotada y dos impulsadas, César Puello de 3-0. Los venezolanos Wilfredo Tovar de 4-0, Luis Rengifo de 4-0. Por los Rays, el venezolano Avisaíl García de 4-1. El cubano Yandy Díaz de 3-1 con una remolcada. El dominicano Willy Adames de 4-1.