Tablazo de Javier Báez

El bayamonés de los Cachorros de Chicago, Javier Báez, conectó ayer su sexto bambinazo de la joven temporada para ayudar a su equipo a dominar 6-0 a los Marlins de Miami.

Defendiendo el campocorto en el encuentro de ayer, el vuelacercas de Báez fue uno solitario en la octava entrada luego de dos outs y ante el relevista Nick Anderson.

Báez ya había producido una carrera en la parte alta de la tercera cuando conectó un sencillo que remolcó a Kris Bryant. En la jugada consiguió avanzar hasta la intermedia, desde donde anotó con un hit de Jayson Hayward para darle ventaja de 3-0 a su equipo.

Terminó el encuentro bateando de 4-2 con dos anotadas y dos remolcadas.

Báez es el líder de los Cachorros en hits (24) y carreras remolcadas (16). Además es colíder del equipo en dobles con Bryant con cinco ambos, y colíder de cuadrangulares con seis junto a Willson Contreras. Batea para .324.

Hot take: @javy23baez’s 501st career hit was better than his 500th. #EverybodyIn pic.twitter.com/QnDiMp6KQm