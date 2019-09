Vuelve a sonar el nombre del boricua Joe Espada

El nombre del coach puertorriqueño Josué ‘Joe’ Espada aparecerá nuevamente en las listas de los equipos que buscarán un nuevo mánager para la temporada 2020.

La gerencia de los Astros de Houston no será un obstáculo en el proceso, siempre y cuando no conflija con el calendario del equipo durante la postemporada. Jeff Luhnow, gerente general de la novena, indicó que no la sorprendería que Espada sea reclutado para una posición.

“Será uno de los candidatos más buscados y posiblemente haya una o dos posiciones en el otoño”, dijo Luhnow a The Houston Chronicle. “Dependiendo de cuándo ocurran, pienso que no lo vemos a aguantar de una oportunidad, pero la misma vez, queremos minimizar las distracciones del equipo y de él”.

En otras pretemporadas, Espada ha sido entrevistado por los Angelinos, Vigilantes y Azulejos. Hasta la fecha, solamente tres organizaciones tienen vacantes el puesto de mánager. Esta son los Padres de San Diego que despidieron a Andy Green y los Gigantes de San Francisco y los Reales de Kansas City, por los retiros de Bruce Bochy y Ned Yost, respectivamente.

Uno de los posibles destinos de Espada sería los Mets de Nueva York si la gerencia decide despedir a Mickey Callaway. Espada llegó a los Astros como bench coach del manager A.J. Hinch luego de la temporada 2017 en sustitución de Alex Cora, quien aceptó la oferta para dirigir a los Medias Rojas de Boston.

Antes de trabajar con los Astros, Espada fue coach de tercera base de los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami.