Yadier Molina le envía fuerte mensaje a Thomas Rivera Schatz

CHARLATAN ! @trschatz51 Primera vez q me meto en politica , pero ya el pueblo se canso , es hora q recojas y te vaya !! y BTW el “bruto” es usted .. puesto para q te vayas . renuncies o te saquemos .. usted decides .. y si tienes mozalbetes .. que vengan . que el pueblo esta ready pa ellos !!! Aqui el yadi hablando a la clara !!