Carlos Correa se está dejando sentir y expresa lo que siente, aunque en ocasiones provoque molestias y hasta insultos de otros en el mundo del béisbol.

Luego de que el exlanzador de los Yankees de Nueva York, CC Sabathia le llamara “payaso” durante un episodio del podcast ‘R2C2’ con Ryan Ruocco. Correa manifestó en una entrevista vía internet antes del inicio del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana que no le importa lo que puedan hablar de él, según reseñó el New York Post.

“El comentario no me motivó en ninguna manera. Para mí no importa lo que él tenga que decir”, dijo el boricua sobre Sabathia. “Mi enfoque y mi motivación son ayudar a ganar a mi equipo. No lo que la gente diga. Para eso es que estoy jugando bien para darle triunfos a mi equipo”.

Durante el podcast publicado el pasado 3 de octubre, Sabathia, quien se retiró como lanzador de los Yankees luego de la temporada del 2019 tras 19 temporadas en las Mayores con Cleveland, Milwaukee y los Yankees.

“The kid’s a clown, man. I’m sorry.” -CC Sabathia on Carlos Correa pic.twitter.com/2ldI7Mu4xn — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 3, 2020

“El muchacho es un payaso. Lo siento”, dijo Sabathia sobre Correa y sus celebraciones en la serie divisional contra los Oakland Athletics. “Hicieron trampa y ahora están molestos con nosotros. Es un maldito chiste. Encima de eso finalizaron por debajo de .500 este año. Debería callarse”.

El anfitrión del podcast incluso expresó que la arrogancia de Correa se había convertido en algo intolerable, y que debería esperar a ganarlo todo para entonces celebrar y hablar.

Correa bateó para .500 en la Serie Divisional ante los Oakland Athletics con tres jonrones y 11 remolcadas.