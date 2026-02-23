A menos de dos semanas del primer lanzamiento del Clásico Mundial de Béisbol 2026, Anaymir “Tuti” Muñoz, la vicepresidenta de la empresa productora del certamen mundialista en Puerto Rico, MB Sports, aseguró que los organizadores del certamen mundialista están esperanzados de que Cuba participe del evento.

“Ellos (organizadores del Clásico) están confiados en que Cuba va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol”, expresó Muñoz a Primera Hora a través de una conversación vía telefónica.

Sus declaraciones surgen en momentos en que, según confirmaron fuentes de este medio, los integrantes del equipo cubano aún no cuentan con la visa necesaria para viajar a Puerto Rico, donde disputarán la fase de grupos en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Cuba integra el Grupo A, que jugará en la isla, junto a Puerto Rico, Canadá, Colombia y Panamá. Su debut está programado para el 6 ante Panamá. Actualmente, el equipo continúa su preparación para el Clásico en la ciudad de León, Nicaragua, donde celebran una serie de cuatro juegos amistosos contra la novena local.

La situación revive recuerdos de 2006, cuando, de acuerdo al historiador deportivo puertorriqueño Jossie Alvarado, la selección cubana aceptó en noviembre de 2005 la invitación para participar en la primera edición del evento, y no fue hasta finales de enero de 2006 que se alcanzaron los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos.

La importancia de Cuba en el Clásico

Más allá del trámite migratorio y la incertidumbre, para Alvarado la posible ausencia de Cuba alteraría el pulso deportivo y emocional del torneo. No se trata únicamente de un equipo más, sino de una selección con peso histórico y una identidad profundamente ligada al desarrollo del béisbol internacional.

“Esto puede ser un torneo sin condimento, como si la persona que cocina no le echa las especies al guisado. Va a ser como un torneo soso”, manifestó Alvarado.

“A pesar de que no es el mismo Cuba que dominaba en años de los 60, 70, 80 y hasta 90 el béisbol en el mundo, es un equipo que siempre se ha mantenido competitivo con los jugadores que tenga disponible”, agregó.

En la pasada edición del certamen, la novena cubana se despidió en semifinales tras perder por 14-2 ante Estados Unidos.

Cuba firmó su mejor actuación en la primera edición del Clásico en 2006 al alcanzar la final bajo la dirección de Higinio Vélez, cayendo 10-6 frente a Japón. Aquel conjunto contó con figuras como Yuli Gurriel, Frederich Cepeda, Alexei Ramírez, Eduardo Paret y Ariel Pestano, además de los lanzadores Ormari Romero y Yadel Martí.

De hecho, en todas las ediciones pasadas del torneo, Cuba ha logrado avanzar a la segunda ronda.

Asimismo, la selección cubana respalda su peso en el béisbol internacional con 12 medallas de oro, una de plata y dos de bronce en Juegos Panamericanos; 15 preseas doradas, una plateada y una de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe; tres oros y dos platas en Juegos Olímpicos; y 25 oros, además de cuatro platas y dos bronces, en la extinta Copa Mundial de Béisbol.

“En resumidas cuentas, lo que ellos quieren es jugar pelota. Ellos no vienen a pelear con los sistemas de gobierno ni nada de eso, porque eso no viene al caso aquí. Que no le hayan otorgado (hasta ahora) el permiso, me crea como que una mala espina”, comentó el historiador.

Alvarado comentó que de Cuba no poder arribar a la isla sería la primera vez que un equipo se baja del evento a pocos días antes de inaugurarse.

“Al que le gusta el arroz con habichuelas y carne guisada, aunque esté soso se lo va a comer. Aunque el torneo esté soso porque Cuba no esté, el interés del fanático va a estar presente. Pero el que conoce el juego se va a quedar con la espinita”, dijo,

Esa espina a la que Alvarado hace mención tiene raíces en 2006, cuando Puerto Rico le propinó un nocaut histórico a Cuba por 12-2 en la primera ronda. Luego, los boricuas cayeron por 4-3 en un duelo de segunda vuelta, en el que los cubanos eliminaron a Puerto Rico.

La posibilidad de un nuevo choque entre ambas selecciones en una primera etapa añade atractivo al Grupo A.

“Si no vienen porque no le dieron el permiso, esto va a dejar un mal sabor hasta que se acabe el torneo”, sentenció Alvarado, quien tiene a Puerto Rico y Canadá como los conjuntos del Grupo A que adelantarán a la segunda ronda del Clásico.