El armador Georgie Pacheco sustituirá a Gary Browne en la plantilla de la Selección Nacional para la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027, luego de que Browne fuera dado de baja por indisposición, informó este lunes la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) en sus redes sociales.

El Equipo Nacional recibirá el jueves a Canadá y el domingo a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. El primer partido comenzará, como de costumbre, a las 8:00 p.m., y el segundo arrancará a las 6:00 p.m.

Pacheco no ve acción con el quinteto patrio desde febrero del pasado año cuando se celebró el clasificatorio al AmeriCup 2025.

Para esta segunda ventana, la FBPR convocó a Zakai Zeigler, Tjader Fernández, Alfonso Plummer, Stephen Thompson, Ramses Meléndez, Alexande Kappos, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Arnaldo Toro, Ysmael Romero y George Conditt IV.

Puerto Rico está obligado a ganar ambos juegos después de haber perdido los dos encuentros que disputaron contra Jamaica en la primera ventana, celebrada en San Juan el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. A raíz de esos resultados, los puertorriqueños comparten con los bahameños el sótano del Grupo B con marca de 0-2, mientras que los canadienses y los jamaiquinos están en el tope con 2-0.