Las Cangrejeras de Santurce extendieron su paso perfecto este domingo al dominar en tres parciales a las Leonas de Ponce en el Coliseo Roberto Clemente en el cierre de la sexta semana de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

Los marcadores del encuentro fueron 25-16, 25-20 y 25-17. Santurce juega para marca invicta de 12-0 con 33 puntos acumulados.

Con ventaja de dos parciales, Santurce mantuvo el control del tercer set, llevándose los tiempos técnicos 8-2 y 16-10. Las santurcinas sostuvieron una ventaja de seis puntos (18-12) gracias a un bloqueo sobre Nia Parker Robinson y un ataque efectivo de Helena Grozer.

El conjunto cangrejero colocó el parcial en caja de seguridad con el marcador 22-15 con Tamara Otene atacando con precisión por la zona cuatro, y cerró el encuentro 25-17 con el ataque número 13 de Grozer en el partido.

Santurce dominó las estadísticas colectivas: 51-39 en ataques, 14-3 en bloqueos, 2-0 en servicios directos, 47-42 en defensas y 18-8 en asistencias. Ponce superó a las Cangrejeras en pases, 34-26.

La ofensiva de las líderes del torneo se repartió entre Kara McGhee con 18 puntos, y 15 tantos tanto para Otene como para Grozer.

Por Ponce (5-9), Jordan Wilson fue la mejor con 20 puntos.

Atenienses detienen racha negativa

En el otro partido de la noche, las Atenienses de Manatí frenaron una racha de dos derrotas consecutivas al vencer en tres parciales a las Pinkin de Corozal en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Los marcadores fueron 25-23, 25-23 y 25-23.

Con el triunfo, Manatí sumó los tres puntos del encuentro, mejoró su marca a 5-9 con 17 puntos, y ascendió al cuarto lugar en la tabla de posiciones.

Corozal, que no sumó puntos, continúa en la tercera posición con récord de 7-7 y 21 puntos acumulados.