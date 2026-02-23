Los Patrulleros de San Sebastián y los Azucareros de Yabucoa mantuvieron su paso perfecto este domingo para cerrar el tercer fin de semana de acción de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

La jornada dominical contó con partidos en 17 estadios, sin suspensiones por lluvia.

San Sebastián colocó su marca en 6-0 al doblegar 7-2 a los Cardenales de Lajas en juego interseccional, con sendos jonrones de Bryan Miranda y Ronaldo Camacho. El lanzador ganador fue Ojani Chacón, quien cubrió cinco entradas.

En el Sureste, Yabucoa mejoró a 5-0 con triunfo 7-1 sobre los subcampeones Leones de Patillas, respaldados por cinco episodios en blanco de Noel Pinto.

Además, los Jueyeros de Maunabo dominaron 9-5 a los Samaritanos de San Lorenzo con ramillete de seis anotaciones en el tope de la décima entrada. John Reyes lanzó dos entradas en cero y Edgar Hernández impulsó tres carreras.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros blanquearon 9-0 a los Navegantes de Aguada al combinar a Roy Geigel, Justin Díaz y Bryan Nieves, quienes permitieron apenas un hit. Julián Figueroa conectó jonrón y remolcó tres anotaciones.

Por su parte, los Tiburones de Aguadilla dejaron en el terreno 4-3 a los Fundadores de Añasco con elevado de sacrificio de Bryan Morales en la novena entrada.

En la Central, los Próceres de Barranquitas vencieron 6-5 a los Polluelos de Aibonito y los Criollos de Caguas superaron 6-2 a los Bravos de Cidra con cuadrangulares de Javier “Finky” Ortiz y Robert Martínez.

En la Metro, los Maceteros de Vega Alta derrotaron 9-1 a los Lancheros de Cataño con siete entradas de José Galán y cinco carreras impulsadas de Xavier Valentín, quien conectó jonrón y sencillo. Además, los Guardianes de Dorado se quedaron solos en el primer lugar de la sección al vencer 11-5 a los Mets de Guaynabo.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas vencieron 4-3 a los Cafeteros de Yauco con brillante relevo de Edgar Colón en dos episodios. Los Piratas de Cabo Rojo apabullaron 18-4 a los Petateros de Sabana Grande con 17 hits, encabezados por cuatro de Félix “Ufo” Molina y Gabriel Ortiz.

En el Norte, los Arenosos de Camuy se afianzaron en el segundo puesto con triunfo 11-6 sobre los Atenienses de Manatí, gracias a seis entradas en cero de Juan Caballero. Los Industriales de Barceloneta blanquearon 9-0 a los Tigres de Hatillo con sólida gestión de Armando Valle, Bryan Torres y Alexander Guzmán.

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz lograron el liderato solitario al vencer 9-1 a los Maratonistas de Coamo con 5.2 episodios de Jerier Suárez y jonrones de Jadiel Sánchez y Jorge Galarza. En esa misma sección, los Peces Voladores de Salinas dominaron 6-4 a los Cachorros de Ponce con cuadrangular de Anfernee Torruellas.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos se desquitaron con victoria 10-8 sobre los Guerrilleros de Río Grande. Jonathan Oquendo impulsó tres carreras y Luis Hernández anotó tres. Entretanto, los Cocoteros de Loíza superaron 8-4 a los Halcones de Gurabo con 5.1 entradas en blanco de Saúl González y cuatro remolcadas de Einar Muñiz.

La acción se reanuda este martes con el juego reasignado entre los Montañeses de Utuado y los Arenosos a las 7:30 p.m. en el Estadio Félix Mantilla de Isabela.