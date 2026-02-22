A poco menos de dos semanas para que arranque el Clásico Mundial de Béisbol 2026, los miembros de la selección de Cuba no cuentan con la visa necesaria para viajar a Puerto Rico, donde disputarán la fase de grupos del torneo mundialista, confirmaron fuentes de Primera Hora .

Una de ellas, allegada al equipo cubano, aseguró que es Major League Baseball (MLB) la entidad que está gestionando los visados ante las autoridades estadounidenses. Aunque hasta el momento no han querido ofrecer declaraciones oficiales en récord, manifestó que, dentro de la delegación existe optimismo de que los permisos serán otorgados.

PUBLICIDAD

Cuba integra el Grupo A, que jugará en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, frente a Puerto Rico, Canadá, Colombia y Panamá. La delegación debe estar en la isla el 5 de marzo, y su debut está programado para el 6 ante Panamá.

Mientras se resuelve la situación migratoria, el equipo continúa su preparación para el certamen mundialista en la ciudad de León, Nicaragua, donde celebran una serie de cuatro juegos amistosos contra la novena local. Este domingo jugarían el segundo de esos encuentros.

#Beisbol/Así abrirán #Cuba y #Nicaragua este domingo para el segundo de los cuatro partidos de su serie amistosa.

En el Estadio Rigoberto López Pérez, de León.#BeisbolCubano pic.twitter.com/qo9WMlAVL1 — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) February 22, 2026

De acuerdo con la cuenta de X de JIT Deporte Cubano, el sábado se incorporaron a la escuadra cubana los estelares lanzadores Liván Moinelo y Raidel Martínez.

Previamente, del 5 al 13 de febrero, el conjunto estuvo en Caracas, Venezuela, participando en la Serie de las Américas.