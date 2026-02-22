La victoria del lanzador derecho José Espada el viernes ha sido, hasta el momento, lo más destacado entre los puertorriqueños que estarán en el equipo boricua del próximo Clásico Mundial de Béisbol, en apenas dos días de acción en el ‘Spring Training’ de las Mayores.

Espada se acreditó el triunfo por los Orioles de Baltimores tras lanzar una entrada en blanco y ponchar a dos en la victoria 2-0 sobre los Yankees de Nueva York.

En ese mismo encuentro abrió por Nueva York el también boricua Elmer Rodríguez-Cruz, quien trabajó tres entradas sin permitir carreras, toleró tres imparables y ponchó a uno, aunque no tuvo decisión.

Por Baltimore también relevó Rico Garcia por periodo de una entrada. Regaló una base por bolas.

Ese viernes, además, el antesalista Nolan Arenado conectó un cuadrangular en la victoria 3-2 de los Diamondbacks de Arizona frente a los Rockies Colorado.

Ya en la jornada del sábado, la participación boricua continuó tanto desde el montículo como con el bate. El relevista Fernando Cruz lanzó una quinta entrada en cero en la victoria 20-3 de los Yankees ante los Tigers de Detroit.

Con el bate, Willi Castro se fue de 2-1, con una carrera impulsada, una base por bolas y un ponche en el triunfo 11-6 de los Rockies frente a los Diamondbacks.

También vieron acción Heliot Ramos, quien bateó de 2-1 con un ponche en la victoria 5-1 de los Giants de San Francisco ante los Mariners de Seattle; Edwin Arroyo, de 2-1 con una carrera anotada en la derrota 4-2 de los Reds de Cincinnati ante los Guardians de Cleveland; y Darell Hernáiz, quien conectó un imparable en la derrota 11-2 de los Athletics frente a los White Sox de Chicago.

Por su parte, MJ Meléndez, de los Mets de Nueva York, y Luis Vázquez, de los Orioles, se fueron en blanco en dos turnos oficiales en sus respectivos compromisos. La acción de los campos primaverales continúa este domingo con 16 choques.

Puerto Rico arranca su participación en el certamen mundialista el 6 de marzo ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan. La isla será la sede del Grupo A, que también integra a Panamá, Cuba y Canadá.