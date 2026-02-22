La tenismesista boricua Adriana Díaz consiguió este domingo una victoria en cuatro parciales ante la japonesa Miyu Kihara en la primera ronda del Singapore Smash 2026, avanzando así a las mejores 32 del torneo, que repartirá $1,550,000 en premios.

Díaz se impuso a Kihara, número 23 del ranking, con marcadores de 11-5, 11-8, 4-11 y 11-5.

En la siguiente vuelta, Díaz, que ostenta el vigésimo puesto del escalafón global, enfrentará a la japonesa Satsuki Odo, número 12 del mundo. El partido está programado para este martes a las 12:35 a.m., hora de Puerto Rico.

A inicios de este mes, la boricua superó en tres parciales a Odo mientras representaba al equipo Kinoshita Abel durante un duelo de la T. League, la liga profesional nipona de tenis de mesa.

Más temprano en la jornada, en la categoría de dobles femeninos, Díaz junto a la boricua Brianna Burgos derrotaron 3-0 (11-6, 11-8 y 13-11) a la alemana Xiaona Shan y a la hongkonesa NG Wing Lam.

La dupla boricua volverá a la acción este martes a las 2:55 a.m., hora de la isla, cuando enfrenten a las japonesas Miwa Harimoto y Hina Hayata en la ronda de las 16.