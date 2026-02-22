Victor Wembanyama anotó 28 puntos y capturó 15 rebotes por los Spurs de San Antonio, quienes vencieron el sábado 139-122 a los Kings de Sacramento para lograr su octava victoria consecutiva y barrer sus dos partidos en Austin.

Sacramento sufrió su derrota número 16 consecutiva, un récord indeseable de la franquicia. Los dos últimos tropiezos llegaron después de que el pívot Domantas Sabonis y el escolta Zach LaVine se sometieron a cirugías que pusieron fin a sus temporadas.

De’Aaron Fox, Stephon Castle y Keldon Johnson anotaron 18 puntos cada uno por los Spurs, mientras que Wembanyama sumó seis asistencias y cuatro tapas.

Keegan Murray y DeMar DeRozan encabezaron a Sacramento con 20 puntos cada uno. Malik Monk anotó 19, mientras que Maxime Raynaud -un novato de Stanford y compatriota francés de Wembanyama- aportó 16 puntos y 12 rebotes.

San Antonio, que jugó en una ciudad que considera parte de una megaregión que ha cultivado durante varios años, anotó los primeros 11 puntos del partido, marcando un tono agresivo que incluyó tres tapones de Wembanyama en los primeros 90 segundos.

Sacramento, mermado, se abrió paso de regreso al partido a base de esfuerzo. Perdía por apenas un punto con menos de cinco minutos por jugar en el tercer cuarto.

La determinación de los Kings se tradujo en siete rebotes ofensivos de Raynaud. En varias ocasiones, palmeó el balón de vuelta hacia sus compañeros desmarcados para que dispararan.

Pero eso no fue suficiente ante Wembanyama, quien encestó un triple y asistió en otro de Harrison Barnes, ambos en el último minuto del tercer cuarto, para darles a los Spurs una ventaja de 105-94 de cara al último periodo.

Wiggins termina con 28 puntos

Andrew Wiggins anotó 28 puntos atinando 9 de 10 tiros de campo, Norman Powell terminó con 25 y el Heat de Miami venció el sábado 136-120 a los Grizzlies de Memphis.

Tyler Herro terminó con 14 unidades, Bam Adebayo sumó 13, mientras que Kasparas Jakucionis y Jaime Jacquez Jr. anotaron 12 cada uno para el Heat. Kel’el Ware, de Miami, aportó 11 puntos y 15 rebotes.

Powell se sobrepuso a una actuación de 2 de 7 en la línea de tiros libres al encestar 10 de 16 tiros de campo, incluyendo 3 de 8 en triples.

Wiggins alcanzó los 15.000 puntos en su carrera con una bandeja al inicio del tercer cuarto.

Con el partido ya decidido en los minutos finales y 1:19 por jugarse en el cuarto periodo, Scotty Pippen Jr., de Memphis, se lanzó contra Myron Gardner, de Miami, y lo empujó cerca de la primera fila. Ambos cayeron al piso y forcejearon brevemente antes de que los separaran y fueran expulsados.

Pese a cometer 18 pérdidas, el Heat terminó con 36 asistencias.

GG Jackson anotó 28 tantos, su máximo de la temporada; Jaylen Wells agregó 25, Pippen tuvo 18 y Ty Jerome terminó con 17 para los Grizzlies, que han perdido 11 de 14.