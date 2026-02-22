Los Poetas de Juana Díaz defendieron el liderato de la sección Sur este sábado al imponerse 12-2 sobre los Peces Voladores de Salinas, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Juana Díaz encabeza la sección con marca de 3-1 y dos victorias en línea.

El relevista Christian Negrón lanzó tres entradas en cero para llevarse el triunfo. Pedro Díaz y Ángel Cruz desaparecieron la pelota, mientras Kevin Cardenales anotó en tres ocasiones.

En la misma sección, los Maratonistas de Coamo vapulearon 16-4 a los Potros de Santa Isabel con jonrones de William Rivera y Melvin Reyes, quien remolcó cuatro carreras.

Por su parte, los Cachorros de Ponce vencieron 8-6 a los Brujos de Guayama con seis episodios de Bryant Salgado.

En la Metro, los Mets de Guaynabo lograron su primera victoria al dejar en el terreno 8-7 a los Maceteros de Vega Alta con base por bolas de Edgardo Martínez con las bases llenas.

Mientras, los Gigantes de Carolina acabaron con el invicto de los Lancheros de Cataño con pizarra 3-2, y los Guardianes de Dorado escalaron al primer lugar al vencer 6-1 al Melao Melao de Vega Baja, con ocho ponches en cinco entradas de Enrique Cotto y jonrón de Pedro Morales.

En el Este, los Cocoteros de Loíza dominaron 2-1 a los Halcones de Gurabo con la combinación de Raúl Rivera y Pedro Osorio.

Además, los Guerrilleros de Río Grande arrancaron la temporada con victoria 13-6 sobre los campeones defensores Mulos de Juncos. Randy Ventura conectó jonrón y empujó tres carreras, mientras Joel Rivera remolcó cuatro.

En el Sureste, los Grises de Humacao reaccionaron con su primer triunfo al superar 5-3 a los Samaritanos de San Lorenzo, y los Jueyeros de Maunabo doblegaron 9-6 en 11 episodios a los subcampeones Leones de Patillas, con jonrones de Giuliano Allende y Edgar Hernández. El relevista Luisiel Rivera lanzó tres entradas en cero para apuntarse la victoria.

En el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande vencieron 7-2 a los Petroleros de Peñuelas con cinco entradas en blanco de Juan Rodríguez, mientras los Cafeteros de Yauco derrotaron 8-7 a los Cardenales de Lajas.

Extienden sus invictos Toritos, Patrulleros y Titanes

Los Toritos de Cayey, Patrulleros de San Sebastián y Titanes de Florida extendieron su arranque perfecto.

En la Central, Cayey colocó su marca en 6-0 al dominar 7-4 a los Criollos de Caguas con relevo impecable de tres entradas del veterano Rámesis Rosa y jonrón de Leugim Castillo.

Además, los Próceres de Barranquitas lograron su primera victoria al vencer 5-4 a los Pescadores del Plata de Comerío con siete entradas de Jhon Vargas y tres carreras impulsadas de Glenn Santiago.

En el Noroeste, los Patrulleros mejoraron a 5-0 al apabullar 11-2 a los Navegantes de Aguada con ocho ponches en cinco episodios de Joshua Torres y cuadrangular de Jesús Tavares. En otro resultado, los Tiburones de Aguadilla vencieron 2-1 a los Libertadores de Hormigueros en diez entradas.

En el Norte, los Titanes doblegaron 10-3 a los Montañeses de Utuado con seis episodios de Bryan Escaño. Los Tigres de Hatillo superaron 11-8 a los Industriales de Barceloneta con cinco remolcadas de Jay Feliciano, y los Arenosos de Camuy derrotaron 13-6 a los Atenienses de Manatí con tres impulsadas de Kerby Camacho y José Corchado.