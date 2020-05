Alex Rodríguez y Jennifer López no se han rendido en sus intenciones de adquirir a los Mets de Nueva York.

Según reporta The New York Post, la pareja trabaja con altos ejecutivos de JP Morgan con la esperanza de que el segundo intento por comprar la franquicia localizada en Queens sea el definitivo. A principios de mayo desistieron cuando la familia Wilpon no quería incluir la cadena de televisión SNY como parte del acuerdo.

Los Mets sufren cuantiosas pérdidas de dinero anualmente, pero es por medio de SNY que la gerencia puede mitigar las insuficiencias de dinero. Sin embargo, esta vez parece que la desesperación se ha apoderado de la familia Wilpon y están dispuestos a soltar las ataduras con SNY.

PUBLICIDAD

Sin los ingresos de televisión, sería imposible que los nuevos dueños puedan operar la novena.

Rodríguez y López están dispuestos a poner cientos de millones de su propio dinero y, además, han conversado con algunos inversionistas acaudalados para que se unan al proyecto.

Se especula que la oferta que presentarán López y Rodríguez estará muy por debajo de los $2,000 millones.