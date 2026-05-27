Los Ángeles. Mookie Betts conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras, mientras que el boricua Enrique “Kike” Hernández, Andy Pages y Will Smith también se volaron la cerca, y los Dodgers de Los Ángeles arrollaron el martes 15-6 a los Rockies de Colorado.

Las 15 carreras de los Dodgers igualaron su máximo número de la temporada. Conectaron 17 hits y limitaron a los Rockies a cuatro hasta la novena entrada.

dFue entonces cuando Colorado anotó cinco carreras y consiguió ocho hits ante el jugador venezolano de posición Miguel Rojas, quien entró a lanzar.

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Shohei Ohtani quedó al margen de la ofensiva desbordada. El astro japonés se fue de 2-0 con una carrera anotada. Fue impactado en la mano derecha por un lanzamiento del abridor de los Rockies Kyle Freeland en la cuarta entrada y salió del juego en la quinta después de una roleta inofensiva.

Betts puso en marcha el festival de jonrones en la parte baja de la primera con un batazo de dos carreras y dos outs ante Freeland (1-6). El campocorto bailó alrededor de la segunda base y levantó el puño, desahogando la frustración ofensiva que venía sintiendo mientras bateaba para .165.

El mánager Dave Roberts había bajado a Betts del segundo al cuarto puesto en el orden al bate.

Eric Lauer (2-5) se llevó la victoria en su debut con los Dodgers.

Hernández abrió la tercera entrada con su primer jonrón de la temporada, una noche después de hacer su debut del año. Se perdió los primeros 53 juegos mientras se recuperaba de una cirugía en el codo izquierdo.

El puertorriqueño salió del juego por una distensión en el oblicuo izquierdo en la quinta.

Pages añadió un batazo de 418 pies -el jonrón más largo del juego- entre el jardín izquierdo y el central, ampliando la ventaja a 4-1. El jardinero central cubano igualó el máximo número de carrera con cuatro hits.