La Selección Nacional Sub-18 partirá este sábado hacia México para el FIBA AmeriCup 2026 con una camada capaz de ilusionar a una isla entera, aunque sin mucha referencia de sus rivales.

El torneo, que se celebrará del 1 al 7 de junio en León, Guanajuato, será de suma importancia, ya que otorgará cuatro boletos para la Copa del Mundo Sub-19 de 2027 a los equipos que finalicen en las primeras cuatro posiciones.

Puerto Rico formará parte del Grupo B junto a República Dominicana, Venezuela y Canadá. El Grupo A, en cambio, lo integran Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. El primer juego del quinteto patrio, dirigido por Eddin “Guayito” Santiago, será el próximo lunes ante República Dominicana, a las 5:00 p.m.

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“Es un grupo interesante porque tiene mucha proyección para los próximos años. Lamentablemente, no pudimos tener un CentroBasket para ver cómo nos podíamos medir con esos equipos antes del AmeriCup, así que tendremos que ir el lunes a jugar contra Dominicana sin saber con lo que nos vamos a enfrentar, pero ese juego es vital y tenemos que prepararnos para eso”, dijo Santiago a Primera Hora antes de una práctica en el Boys & Girls Club del residencial Las Margaritas, en San Juan.

La plantilla de la Sub-18 estará compuesta por Andrew Rosario, Darell Rodríguez, Davey Candelaria, Derek Pagán, Derick Salaberrios, Felipe Quiñones, James Rivera, Jesús Pizarro, Jomar Bernard, Lenuel Narváez y Myles Fuentes, anunció el martes la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). Filiberto Rivera y Martín De León asistirán a Santiago en el cuerpo técnico.

El dirigente explicó que han estado practicando desde hace un mes, pero con el equipo incompleto debido a que la mayoría de los jugadores estaban finalizando su año escolar en Estados Unidos. Quiñones se reportó el martes tras completar su participación en el Next Gen de la Euroliga con el Panathinaikos de Atenas, por lo que solo resta un jugador por integrarse al grupo, cuya llegada está prevista para el miércoles.

No obstante, Santiago aseguró que el mayor reto será llegar al torneo prácticamente a ciegas, sin conocer a ninguno de sus oponentes debido a la falta de cruces entre seleccionados. A esto se suma que el partido frente a República Dominicana será el primero de este grupo junto.

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“Va a ser un torneo fuerte porque no pudimos jugar CentroBasket. Si llegábamos a jugarlo, ya podíamos ir a esos primeros juegos con un scouting de qué tiene Dominicana y México. Al no tener ese CentroBasket, no pudimos jugar juntos y la primera vez que lo hicimos fue aquí en las prácticas”, sostuvo el entrenador.

Santiago, a su vez, enfatizó que en este conjunto no figuran nietos de puertorriqueños, con excepción de Fuentes, debido a las nuevas reglas de elegibilidad de la FIBA. El resto son jugadores nacidos y desarrollados en Puerto Rico. En el caso de Fuentes, puede seguir vistiendo los colores del quinteto patrio porque había representado a la isla antes de que entrara en vigor esta nueva norma.

Quiñones, de 18 años, liderará la ofensiva de Puerto Rico una semana después de dejar una buena impresión en el Next Gen de la Euroliga, donde promedió 27 puntos, 8.3 rebotes y 6.7 asistencias ante los mejores clubes de ese continente. El mentor señaló que, a diferencia de los debutantes, Quiñones ya está bastante familiarizado con el sistema del programa nacional porque ha sido convocado desde que cualificaba para la Sub-15 en 2022.

“Felipe ya estaba practicando con nosotros, pero salió a jugar en Grecia. Felipe ya ha jugado con nosotros y sabemos lo que puede dar. Es un gran talento y es quien será básicamente la cara del equipo”, comentó el estratega.

La Selección Nacional Sub-18 antes de una práctica rumbo al AmeriCup 2026. ( FBPUR )

Llegarán con estatura al AmeriCup

Otros prospectos que llaman la atención son Rivera y Narváez, ya que aportan algo que pocos jugadores pueden darle al programa nacional: estatura. Rivera, hijo del excentro del Baloncesto Superior Nacional (BSN) Raúl Rivera, mide 6’11”.

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Narváez, por su parte, también heredó la estatura de su progenitor, el expívot de la Selección Nacional Manuel Narváez, y mide 7’0”. Este último se estrenará en una competencia de la FIBA en el AmeriCup, a diferencia de Rivera que jugó en la categoría Sub-16 de esta competición en 2023.

“James y Lenuel son jugadores especiales porque en Puerto Rico casi no hay jugadores de esa altura. Ellos son jugadores que no juegan debajo del palo; juegan afuera. Entonces, tenemos que adaptarnos a ese tipo de jugador, algo que casi nunca hacemos porque no los tenemos. Es interesante y estamos tratando de encontrarles un espacio a todos esos muchachos”, detalló Santiago.

Lenuel Narváez, jugador de la Selección Nacional Sub-18. ( FBPUR )

En esta edición del FIBA AmeriCup, cada equipo jugará un partido contra cada uno de los rivales de su grupo. Las selecciones que finalicen en la primera posición avanzarán a las semifinales. Los quintetos que terminen en segundo lugar se enfrentarán a los que ocupen el tercer puesto del grupo contrario.

Los ganadores adelantarán a las semifinales para medirse a los líderes del grupo, mientras que los perdedores se unirán a los que quedaron últimos en la fase de grupos para disputar de la quinta a la octava posición.