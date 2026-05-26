El centro haitiano Cady Lalanne será el nuevo refuerzo de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), informó este martes el equipo.

Lalanne llega para sustituir al australiano Jack McVeigh, quien no continuará con la franquicia luego de que los Cairns Taipans de la National Basketball League (NBL) en Australia ejercieran la opción contractual para reclamar su regreso.

Lallane ya conoce la organización de la Villa del Capitán Correa, pues fue parte del equipo campeón de los Capitanes en 2016 y también vio acción con el sexteto en la temporada 2017.

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Asimismo, militó con los Piratas de Quebradillas en 2019.

Lalanne, quien debutó como profesional precisamente con los Capitanes en el 2016, llegará a Puerto Rico este próximo viernes. El centro, de 34 años, se integrará de inmediato al conjunto arecibeño para ver acción el domingo cuando recibirán la visita de los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

El canastero cuenta con experiencia en la NBA con los Spurs de San Antonio. Ha jugado múltiples temporadas en ligas profesionales de España, China, Turquía e Italia.

“Cady es un joven veterano probado en las mejores ligas del Mundo, con experiencia campeonil y que conoce el BSN. Él sabe lo que significa ganarlo todo en Arecibo. Cuando llegó aquí solo tenía 23 años, era un novato y ganó de inmediato. Ahora llega como un refuerzo de alto calibre, exitoso en todas las ligas del Mundo donde ha jugado”, expresó el director de operaciones de los Capitanes, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, en declaraciones escritas.

La gerencia de Arecibo también confirmó que el escolta Alfonso Plummer llegará a Puerto Rico en los primeros días de junio, una vez concluya su participación en la liga de Bosnia. Plummer tiene pautado sus partidos finales en el país Europeo para el jueves y domingo.