Los Dodgers de Los Ángeles recuperan a su autoproclamado “payaso del camerino”. Que vuelva la alegría, la energía y la intensidad.

El versátil jugador boricua Enrique “Kike” Hernández hizo su debut de temporada en la victoria por 5-3 contra los Rockies de Colorado el lunes por la noche.

Bateó de 2-2 con un doble productor por la línea de tercera base, bateando noveno y jugando como tercera base titular en lugar del lesionado Max Muncy en el primer partido de la serie. Fue sustituido por un bateador emergente en la séptima entrada, cuando los Dodgers remontaron con cuatro carreras para conseguir su decimoctava victoria de remontada.

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“Fue bueno tenerlo de vuelta”, dijo el dirigente Dave Roberts. “Hay mucha emoción, adrenalina y expectativa. Probablemente eso es lo que hay que controlar, pero él hizo un buen trabajo manejando esas emociones”.

Hernández, de 34 años, se perdió los primeros 53 partidos de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía de codo a la que se sometió fuera de temporada.

“Ya está arreglado y me siento bastante bien ahora mismo”, expresó en el dugout antes del partido.

Hernández jugará en segunda y tercera base, y posiblemente releve a un jardinero en ocasiones. También estará disponible como bateador emergente. Muncy está de baja por una lesión en la muñeca derecha, pero podría regresar el miércoles.

Hernández fue operado durante la pretemporada para reparar un desgarro muscular y del tendón extensor del codo izquierdo. La intervención se realizó para corregir una lesión que sufrió durante la temporada y que posteriormente empeoró.

“Es un competidor duro, un jugador duro”, comentó Roberts. “Creo que nadie se dio cuenta de la gravedad de la lesión”.

A pesar del desgarro, Hernández superó el dolor y ayudó a los Dodgers a ganar su segunda Serie Mundial consecutiva . Participó en los 17 partidos de los playoffs, con un promedio de bateo de .250, nueve carreras anotadas, un jonrón y siete carreras impulsadas. Sin embargo, el juego prolongado provocó que el tendón se desprendiera del hueso, lo que lo obligó a someterse a una cirugía correctiva.

“Fue un año difícil”, dijo. “La mejor manera de describirlo es que cada vez que me ponía en posición de bateo sentía como si tuviera un soplete encendido”.

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Tras la Serie Mundial, una resonancia magnética reveló una gran inflamación y Hernández tuvo que elegir entre rehabilitación o cirugía. Sin saber qué decisión tomar, dejó la decisión final en manos de su familia y su agente.

Le recordaron que había intentado jugar con una lesión abdominal durante tres años y que al final se lesionó gravemente el otro lado del cuerpo, lo que le obligó a someterse a varias cirugías. Le insistieron en que volviera a pasar por el quirófano con el Dr. Neal ElAttrache.

“Me desperté con ElAttrache diciéndome: ‘Esta es la peor lesión de este tipo que he visto en mi vida y no sé cómo pudiste jugar’”, dijo. “Le respondí: ‘Gracias, lo tomo como un cumplido’”.

En un estado de aturdimiento postoperatorio por los narcóticos, Hernández hizo una videollamada con Andrew Friedman e instó a ElAttrache a que repitiera al presidente de operaciones de béisbol lo que acababa de decirle a su paciente.

Antes de que le quitaran el teléfono, Hernández le dijo a Friedman: “Hice esto por ti, así que más te vale que me devuelvas”.

Hernández firmó en febrero un contrato de un año por $4.5 millones para regresar a los Dodgers y disputar su décima temporada con ellos.

Debido a la cirugía y al tiempo que requería su recuperación, Hernández se perdió el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico.

“Eso me dolió un poco más en el alma que el dolor físico que sentí el año pasado, simplemente porque he estado soñando con jugar en el Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico desde que tenía 13 años y sentí como si me lo hubieran arrebatado”, dijo. “Hay que encontrar la manera de ver el lado positivo de la vida. Pensé: ‘Hubiera sido mucho peor si hubiéramos perdido la Serie Mundial y aun así no hubiera podido jugar en el Clásico Mundial de Béisbol’. Fue un trato justo”.

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En octubre pasado, Hernández se convirtió en el líder de la franquicia en apariciones en postemporada con su juego número 87. Ocupa el octavo lugar en la historia de las Grandes Ligas con 103 juegos en postemporada.

Es el cuarto jugador de ascendencia puertorriqueña con más de 100 apariciones en postemporada a lo largo de su carrera, uniéndose a Jorge Posada (125), Bernie Williams (121) y Yadier Molina (104).

“Hacer esto como latino es muy importante, especialmente en una ciudad con una comunidad latina tan grande y donde estamos viviendo tiempos difíciles”, dijo. “Sobre todo en esta ciudad, en los últimos dos años han ocurrido muchas cosas extrañas, así que asumo la responsabilidad no solo de representar a esta organización, sino también a la comunidad latina, a la comunidad puertorriqueña. Es algo que me conmueve profundamente”.

Comenzar la temporada en la lista de lesionados fue una bendición disfrazada. Hernández pudo pasar tiempo con su hijo, nacido en febrero, y con su hija.

Cuando dejó de despertarse con dolor, se dio cuenta de que podría regresar al final de su estancia en la IL.

“No sentí que tuviera que apresurarme, no sentí que fuera a perder mi lugar”, dijo. “Eso fue fundamental”.

Jugó en 12 partidos de rehabilitación con el equipo de Triple-A de Oklahoma City, con un promedio de bateo de .214, dos dobles y tres carreras impulsadas.

“Me divertí mucho con esos chicos”, sostuvo. “Ahora estoy de vuelta con mis compañeros y estoy listo para seguir adelante”.

Mientras los Dodgers buscan su tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial, Hernández estará atento a sus compañeros más jóvenes cuando no esté haciendo reír a todo el mundo.

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“Soy el encargado de vigilar a los chicos”, manifestó. “Creo que los chicos saben que si estoy pendiente de ellos y soy duro con ellos, significa que me importan mucho”.

Para hacerle sitio a Hernández, se designó al jugador Santiago Espinal.

El ex All-Star de 31 años bateó .220 con tres dobles, un jonrón y cuatro carreras impulsadas en 26 juegos con los Dodgers.

“Lo llamaré en los próximos días para agradecerle todo lo que hizo por nosotros”, dijo Roberts. “Fue fantástico. Obviamente, tuvimos que tomar una decisión difícil. Fuimos muy claros desde el principio sobre las expectativas. Creo que lo respetó”.