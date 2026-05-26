La leyenda del baloncesto Michael Jordan rindió homenaje a Pep Guardiola, mientras el técnico saliente del Manchester City recibía una despedida final durante un desfile en autobús descapotable y una fiesta posterior que incluyó el lunes un anuncio de contrato sobre el escenario por parte de uno de los principales jugadores del club.

Tras el desfile por las calles de Manchester, con 19,000 personas dentro del Co-op Live Arena -cerca del Etihad Stadium del City- vio en la pantalla gigante un mensaje en video de Jordan dirigido a Guardiola.

“Hola, Pep, soy Michael Jordan”, dijo el seis veces campeón de la NBA. “Solo quiero felicitarte por una carrera increíble. Disfruta tu retiro”.

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“Buena suerte en el campo”, añadió Jordan, en alusión al pasatiempo de Guardiola de jugar golf, “y mantén los tiros rectos. Felicidades”.

Guardiola se marcha tras una década récord al frente del City, en la que ganó 17 trofeos importantes.

El excapitán del City Vincent Kompany -actual entrenador del Bayern Múnich- y Noel Gallagher, de la banda britpop Oasis, asistieron al evento en persona. Se organizó para celebrar el doblete de copas nacionales del equipo masculino, así como los triunfos del club en la Women’s Super League y la FA Youth Cup.

En la parte del espectáculo dedicada al equipo femenino, la máxima goleadora histórica Khadija “Bunny” Shaw anunció sobre el escenario que firmó un nuevo contrato de cuatro años con el City, poniendo fin a las especulaciones que la vinculaban con el Chelsea.

Shaw ya lleva cinco años en el City.

También habló en el escenario Erling Haaland, quien afirmó que estaba decidido a asegurarse de que el éxito del City no termine con la salida de Guardiola y de veteranos de larga trayectoria como Bernardo Silva y John Stones.

“Ha sido una temporada con altibajos”, comentó Haaland, “pero vamos a intentar seguir empujando y luchar por ganar los trofeos más grandes que podamos”.

“Ha sido un placer jugar con Bernardo y John, y por supuesto con Pep. Ha sido un viaje increíble, pero tenemos que seguir empujando y luchando incluso sin ellos”.

Invitaron a Guardiola a hablar después de que los 20 trofeos ganados durante su etapa fueran llevados al escenario por jugadores, entrenadores y figuras vinculadas al club, incluido Gallagher.

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Otros exjugadores presentes fueron Fernandinho y Jack Grealish, integrante del equipo que ganó el triplete en 2023 y que ha pasado el último año cedido en el Everton.

“Muchas gracias por venir aquí esta noche a decir adiós”, expresó Guardiola. “He sentido la conexión que tiene este club desde el primer minuto”.

“Muchas gracias, no tengo suficiente gratitud. Me lo llevaré conmigo el resto de mi vida”.

El último partido de Guardiola al mando fue una derrota 2-1 ante el Aston Villa el domingo.