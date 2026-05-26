Messi y otros lesionados encienden alarmas en Argentina a dos semanas del inicio del Mundial

Buenos Aires. Con casi una decena de jugadores entre algodones, entre ellos nada menos que el capitán Lionel Messi, el campeón del mundo Argentina encara con máxima preocupación la cuenta regresiva para definir el plantel que disputará el Mundial en pocas semanas.

Messi, de 38 años, padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que le impidió terminar el partido con su equipo Inter Miami la noche del domingo. El club ha informado oficialmente que los tiempos de recuperación dependerá de “su evolución clínica y funcional”.

PUBLICIDAD

Si bien la dolencia en principio no pone en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, la sexta de su carrera, que arrancará el 11 de junio, el capitán no llegará en plenitud física a la preparación para el certamen, ya que muy difícilmente esté disponible para jugar los amistosos previos ante Honduras el 6 de junio en Texas e Islandia, tres días después en Alabama.

La Albiceleste tiene hasta el 30 de mayo para oficializar la nómina de jugadores que disputarán el Mundial. Dos días después, comenzará la preparación en su base de entrenamiento en Kansas City.

Arco y defensa en vilo

El arquero titular Emiliano Martínez sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha durante la final de la Liga Europa en la que el Aston Villa se impuso al Freiburg. De momento se cree que el “Dibu” estará en condiciones para atajar en el debut mundialista el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

Pero al igual que el capitán, Martínez tampoco será arriesgado en los choques de fogueo previos.

La defensa es otro de los focos de preocupación para el entrenador Lionel Scaloni.

El zaguero Cristian Romero está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril jugando para el Tottenham, mientras que los laterales Nahuel Molina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel arrastran lesiones musculares de distinto grado. Todos serán evaluados hasta el plazo límite que permite la FIFA para definir el plantel mundialista.

PUBLICIDAD

Los seis jugadores son parte de los 20 jugadores campeones del mundo en Catar que Scaloni incluyó en la nómina preliminar de 55 futbolistas para el Mundial.

En ofensiva, el joven talento Nicolás Paz sufrió una lesión de rodilla izquierda que le impidió jugar para el Como de Italia el partido que definió su histórica clasificación a la próxima Liga de Campeones.

En tanto que el extremo Nicolás González está en la etapa final de recuperación de un desgarro.

Nuevos convocados

Ante tantas lesiones, Scaloni decidió este lunes ampliar la nómina de convocados para los dos amistosos a principios de junio.

Esto significa que además de los 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo, el técnico llevará a Estados Unidos al arquero Santiago Beltrán y el extremo Joaquín Freitas (River Plate), los volantes Tomás Aranda (Boca Juniors) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield); el zaguero Ignacio Ovando (Rosario Central) y el lateral Nicolás Capaldo (Hamburgo).

Scaloni ya vivió una situación similar en la previa a Catar 2022 cuando con el plantel ya definido dio de baja a Joaquín Correa y Nicolás González por lesión y debió llamar a Ángel Correa y Thiago Almada a pocos días del debut mundialista.