El estelar refuerzo Jack McVeigh no continuará con los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) luego de que su equipo en Australia, los Cairns Taipans de la National Basketball League (NBL), ejerciera la opción contractual para reclamar el regreso del jugador.

Así lo informó este martes la franquicia arecibeña, líder de la Conferencia B con marca de 14-5, en sus redes sociales.

La salida del delantero australiano representa una baja significativa para los Capitanes debido a que McVeigh fue la principal arma ofensiva del quinteto al promediar 20.4 puntos por partido. Registró, además, 5.7 rebotes y 3.7 asistencias. El delantero vistió el uniforme capitán desde el primer día de la campaña 2026.

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El australiano convirtió el 47.3% de sus tiros de campo, con una efectividad de 34.3% en tiros de tres.

“Jack no solo fue un jugador excepcional; fue un embajador de lo que representa esta organización y esta ciudad. Le deseamos el mayor de los éxitos en Australia y las puertas de Arecibo siempre estarán abiertas para él”, expresó el director de Operaciones de los Capitanes, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, en las declaraciones del conjunto.

La campaña regular en Australia corre entre septiembre a febrero.

La organización indicó, a su vez, que ya trabaja en la incorporación de un nuevo refuerzo para ocupar el espacio de McVeigh. El equipo aseguró que el anuncio del jugador podría realizarse en los próximos días.

“Los Capitanes permanecen comprometidos con brindarle a nuestra afición un equipo competitivo a la altura de las exigencias del BSN”, sostuvo la franquicia en la publicación.