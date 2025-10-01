Nueva York. Aaron Boone planeaba sacar al abridor Max Fried después de la sexta entrada del primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana de los Yankees de Nueva York contra los Red Sox de Boston el martes por la noche. Fried indujo una doble matanza y se quedó con 99 lanzamientos, lo que llevó a Boone a reconsiderar y permitió que su as zurdo consiguiera un out más en la séptima.

Fried lo hizo, y luego Boone recurrió a su bullpen. Luke Weaver caminó al primer bateador que enfrentó, y luego permitió un doble y un sencillo de dos carreras de Masataka Yoshida como emergente. David Bednar permitió hits consecutivos en la novena para darle a Boston un respiro, y las decisiones de pitcheo del mánager de los Yankees durante el juego volvieron a estar bajo la lupa tras la derrota por 3-1 que dejó a Nueva York al borde de la eliminación en la primera ronda al mejor de tres.

Boone defendió su decisión argumentando que Fried enfrentó una mayor presión en la cuarta, quinta y sexta entrada y tuvo que trabajar duro para superarlas.

“Sentí que su control no fue tan bueno en esos últimos lanzamientos”, dijo Boone. “Está haciendo muchos lanzamientos potentes, y su repertorio es bueno. Nos dio lo que necesitábamos y me sentí muy bien con su actuación, pero me sentí bastante culpable. Sobre todo cuando conseguimos la doble matanza, fue como: ‘Consigamos un bateador más y ganemos’”.

Fried permitió solo cuatro hits en seis entradas y un tercio sin permitir carreras y lanzó 63 de sus 102 lanzamientos como strikes, y los Yankees se pusieron arriba 1-0 con el jonrón solitario de Anthony Volpe. Venció a Jarren Durán en una carrera a primera base para el último out que registró y sintió que “tenía suficiente energía para lo que el equipo necesitara”.

“Definitivamente me sentí bien al final, salí con buenas sensaciones”, dijo Fried. “Voy a seguir jugando hasta que me quiten el balón”.

Boone tomó esa decisión y se la entregó a Weaver, quien no ha sido el mismo desde que regresó en junio tras una temporada en la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El diestro tuvo una efectividad de 1.05 en sus primeras 24 apariciones antes de lesionarse y luego una de 5.31 en sus últimos 40 juegos.

“Elegiré a Weave al final del orden, especialmente con un out en los libros”, dijo Boone.

Weaver abrió a Ceddanne Rafaela con dos strikes antes de concederle una base por bolas en una aparición al plato de 11 lanzamientos. A partir de ahí, la situación se intensificó con Nick Sogard conectando un doble y Yoshida impulsando dos. Weaver no registró out y salió con los Yankees perdiendo.

“Implementaron un buen enfoque, pusieron la pelota en juego y encontraron los huecos”, dijo Weaver, describiendo su pitcheo como competitivo. “Sé que hay mucha gente decepcionada, incluyéndome a mí, pero simplemente tengo que mejorar”.

También se cuestionaron muchas decisiones previas al juego, ya que los bateadores zurdos Ben Rice, Jazz Chisholm Jr. y Ryan McMahon no estuvieron en la alineación contra el abridor de Boston, Garrett Crochet, quien sacó 23 outs antes de que su compatriota zurdo Aroldis Chapman anotara los últimos cuatro para cerrar el encuentro. Crochet retiró a 17 bateadores consecutivos después del jonrón de Volpe.

Pero después de recurrir a Nestor Cortés en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles el año pasado (con Freddie Freeman conectando un grand slam de oro en el Juego 1 con el primer lanzamiento de Cortés) y tomar otras decisiones al bullpen que no funcionaron, Boone se puso en posición de ser cuestionado nuevamente.

No expresó ningún arrepentimiento por las decisiones posteriores, más allá de lamentar que Weaver no haya sacado a Rafaela.

“Me sentí bien con su paso por allí: Sogard y luego probablemente un bateador zurdo emergente”, dijo Boone. “Le dieron un par de hits, pero (lo dejó) quizás un poco arriba con un par de lanzamientos más de lo que quería”.

Es un guion familiar para los Yankees, cuya efectividad del bullpen de 4.37 los colocó en el puesto 23 entre 30 equipos. Eso podría haberse olvidado si hubieran anotado tras llenar las bases sin outs en la novena, pero Chapman salió airoso contra su exequipo.

Nueva York había anotado en 25 de sus 28 entradas anteriores cuando llenaban las bases sin outs.

“Un hit y empatamos el partido”, dijo Paul Goldschmidt, quien conectó un sencillo para iniciar la remontada que se quedó corta. “Desafortunadamente no funcionó, pero hicimos bien en darnos una oportunidad”.