Cleveland. Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigers vencieron el martes 2-1 a los Guardians de Cleveland en el primer duelo de la serie de comodines de la Liga Americana.

Will Vest consiguió los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que el dominicano José Ramírez, quedara atrapado entre la tercera base y el home para el segundo out.

Los Tigers pueden avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria el miércoles.

Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de seguridad de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara desde la tercera.

Ramírez abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera cuando el campocorto puertorriqueño Javier Báez lanzó desviado a la primera base. Vest ponchó al bateador emergente George Valera, luego Kyle Manzardo conectó un rodado a Vest. Ramírez se lanzó hacia el home, pero fue interceptado por Vest, quien lo persiguió y lo tocó para sacarlo. C.J. Kayfus luego conectó un elevado que Báez atrapó en el jardín izquierdo poco profundo.

Skubal, quien es el favorito para ganar su segundo Premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana, estableció un récord personal de ponches en 7.2 entradas con 107 lanzamientos, uno menos que su récord personal, incluyendo 73 strikes. Permitió una carrera con solo tres hits, dos de ellos sencillos dentro del cuadro, y otorgó tres bases por bolas.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0. El puertorriqueño Báez de 3-2.

Por los Guardians, los dominicanos Ángel Martínez de 3-1 con una anotada, José Ramírez de 3-1. El puertorriqueño Jonathan Rodríguez de 3-0. El venezolano Gabriel Arias de 3-1 con una empujada.

