El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó en la noche del martes su tercer jonrón en dos partidos para ayudar a su equipo a derrotar a los Mariners de Seattle por 10-2. Al hacerlo igualó la cantidad de jonrones que había conectado a la misma fecha y cantidad de partidos jugados por él el año pasado cuando quebró la marca de más jonrones en la historia de los Mulos del Bronx y de la Liga Americana en una temporada y se convirtió en el primer toletero en superar los 60 cuadrangulares en una temporada desde el 2001.

Judge, quien finalizó la campaña del 2022 con 62 vuelacercas, uno más de los 61 que Roger Maris había conectado en el 1961 para romper el récord de 60 de Babe Ruth y fijar la marca de más jonrones en una temporada que perduró hasta que Mark McGwire y Sammy Sosa la superaran varias veces en los años 1998 y 1999 y que posteriormente Barry Bonds la elevó a 73 en el 2001, este año está conectando, de manera idéntica al 2022, un jonrón en cada 9.2 turnos al bate.

Sin embargo, hay un factor importante a considerar en toda esta mirada y la posibilidad de que vuelva a llegar a rozar o superar los 60. Y es que Judge ha disparado esa cantidad de cuadrangulares con 11 juegos menos jugados en el 2023 en comparación al 2022. Cuando conectó su jonrón 18 el año pasado, los Yankees habían jugado 48 partidos. Este año, por su parte, el 18 llegó en el partido número 57 de la campaña de los Yankees, lo que significa que Judge se ha perdido esta temporada 11 partidos debido a lesión frente a solo dos el año pasado para la misma fecha.

Eso significa que Judge tendrá hacia adelante al menos nueve juegos menos para intentar conseguir el menos 42 cuadrangulares más para volver a la cifra de los 60. Por lo tanto, aunque estoy seguro que muy pocos se atreverían a apostar en contra de Judge, la posibilidad de que llegue a repetir la hazaña es cuesta arriba.

Y también pudiera ser cuesta arriba para a otros que lo acompañan en la lista de los máximos jonroneros de la temporada en todas las Mayores. Como por ejemplo, el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, quien es el líder de todo el béisbol con 20 jonrones. El toletero que el año pasado disparó un total de 40 en la campaña y que en su primera temporada en las Grandes Ligas en el 2019 sacó 53, consiguió su número 20 este año en su juego número 53 de 55 que han jugado los Mets.

Otros peloteros que igualmente pudiera hacer carrera hacia los 60 lo son Max Muncy, de los Dodgers de Los Ángeles, Matt Olson de los Braves de Atlanta y Jorge Soler de los Marlins de Miami, quienes suman cada uno 17 jonrones al 30 de mayo. Muncy ha jugado al día de hoy en 50 de 55 juegos de los Dodgers; Olson en los 55 juegos que han jugados los Braves; y Soler en 53 de los 55 que han jugado los Marlins.

Aaron Judge batea un jonrón en cada 9.2 turnos al bate este año. ( Caean Couto )

Judge bateó su jonrón 18 el martes en la noche con un elevado ante el primer lanzamiento que recibió en la séptima entrada, de parte del relevista Darren McCaughan. La pelota viajó apenas lo suficiente para pasar por encima de la verja entre el jardín izquierdo y el central. En el Yankee Stadium, ese batazo no habría sido cuadrangular, según lo hizo constatar un reportaje de The Associated Press.

Judge conectó seis jonrones en el primer mes de la temporada en abril, justo lo mismo que hizo en el 2022. Y en lo que va de mayo, que cerrará hoy, suma un total de 12, al igual que el año pasado.

Su ruta a los 62 del 2022 la completó disparando 11 en el mes de junio, 13 en julio, nueve en agosto y 11 en septiembre, esto dentro de una suma de 114 partidos jugados por los Yankees. Será imposible predecir si igualará esa gesta. Parecería viable, pero tendrá que hacerlo en 11 menos partidos, si no pierde ninguno otro por lesión u otras razones. Necesitaría conectar al menos 42 en los próximos 105 partidos para lograrlo.