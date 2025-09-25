Nueva York. Aaron Judge igualó el récord de las Grandes Ligas al sumar por cuarta vez 50 jonrones, gracias al par que bateó el miércoles, para que los Yankees de Nueva York aplastaran 8-1 a los White Sox de Chicago.

Nueva York comparte ahora la cima de la División Este de la Liga Americana con los Blue Jays de Toronto, algo que no conseguía desde julio.

Max Fried (19-5) ganó su sexta apertura consecutiva y se convirtió en el primer lanzador de las mayores en alcanzar las 19 victorias.

Nueva York (90-68) ha ganado siete de ocho compromisos. Se colocó 22 juegos por encima de .500, su mejor marca en lo que va de la temporada, y logró 90 victorias por séptima vez en las últimas ocho campañas completas.

Los Yankees, que no habían compartido el liderato de la división desde antes del juego del 3 de julio, están empatados con Toronto en la cima del Este con cuatro juegos restantes. Los Blue Jays, que han perdido seis de siete, tienen el criterio de desempate a su favor.

El jonrón número 50 de Judge, un batazo de tres carreras contra Jonathan Cannon (4-10), les dio a los Yankees una ventaja de 3-1 en la segunda entrada. Añadió un cuadrangular solitario en la octava contra Cam Booser.

Judge conectó 52 jonrones como novato en 2017, impuso un récord de la Liga Americana de 62 bambinazos en 2022 y consiguió 58 el año pasado. Los únicos otros jugadores con cuatro temporadas de 50 vuelacercas fueron Babe Ruth, Mark McGwire y el dominicano Sammy Sosa.

Trent Grisham añadió su jonrón número 34 por Nueva York.

Chicago ha perdido diez de 11 y ha alcanzado 100 derrotas por tercer año consecutivo, empatando la segunda peor marca de la Americana detrás de las cuatro consecutivas de Washington de 1961-64. En la Liga Nacional, Colorado ha superado las 100 derrotas por tercera temporada consecutiva.

Por los White Sox, los cubanos Édgar Quero de 4-0, Miguel Vargas de 3-1 con una anotada. El venezolano Lenyn Sosa de 3-1 con una empujada.