Dorado. El pelotero Abimelec Ortiz se mantuvo positivo a medida que transcurrían las rondas del pasado sorteo de Major League Baseball (MLB) y su nombre no era mencionado.

Al cabo de tres días, el proceso concluyó y ninguna de las 30 organizaciones reclamó a Ortiz, oriundo del barrio Mameyal en Dorado. Sin embargo, la gerencia de los Rangers de Texas le presentó una oferta como agente libre que enseguida aceptó.

“Es una buena oportunidad, un buen contrato. Me pareció tanto para mí como para mi familia una excelente oportunidad”, compartió Ortiz, quien sostuvo que puede defender tanto los guardabosques como la inicial.

Ortiz está decidido a demostrar que los restantes 29 equipos cometieron un error al dejarlo pasar en el sorteo.

“Muchos de los escuchas en (el estado de) Florida reconocen del talento que tengo y me dijeron que no entendían cómo era posible que eso pasara porque sabían que sus respectivas organizaciones me podían escoger. Se quedaron en shock. Me pudieron haber escogido entre las rondas siete, ocho, nuevo o 10, pero lamentablemente no ocurrió”, dijo

“Como un pelotero en la agencia libre, al igual que los que fueron escogidos en el sorteo, tenemos las mismas oportunidades. El talento no se mide por el dinero, sino por la calidad de pelotero que uno es”, agregó Ortiz.

El joven no tendrá mucho tiempo para festejar su firma con los Rangers. El 21 de julio viajará hacia la República Dominica para participar de una liga que el propio Ortiz cataloga superior a la que vería en la ‘rookie’ en Arizona.

“Allí estaré demostrando mis habilidades. Todos saben que mi fuerte es el bateo. Tengo el talento y la fuerza. De hecho, para el 2020 era el pelotero con mayor fuerza en Puerto Rico, pero debido al COVID-19 no fue escogido el año pasado ya que de 40 rondas bajaron a cinco. Soy un power hitter. Esa es mi especialidad”, indicó.

Ortiz entrenó bajo la tutela del expelotero de Grandes Ligas Carlos Delgado.

“Muchas personas me han comparado con él. Mientras practicaba con él, me decía que nuestras zonas (de bateo) son las mismas. Que nos encanta la bola bajita y afuera. Él (Delgado) se comparaba conmigo. Otros me comparaban con David Ortiz porque es zurdo y es era un bateador de fuerza”, compartió.

Ortiz es consciente que todavía queda un largo camino por recorrer.

“De mi posición habrá 10 o 15 peloteros que son iguales o tal vez hasta mejores que uno. Ahora el trabajo será el doble. Firmar es un logro de juventud, pero llegar a las Grandes Ligas es un logro de adulto. La competencia que enfrentaré será grande y me tengo dejar llevar por los consejo que me dio Carlos en el parque”, concluyó.