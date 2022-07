Nueva York. El Museo Jackie Robinson, soñado durante muchos años y en desarrollo por más tiempo de lo que fue la carrera en las Grandes Ligas del hombre al que honra, abrió el martes en Manhattan con una ceremonia de gala a la que asistieron la viuda del jugador que rompió la barrera del color en las Mayores y dos de sus hijos.

Rachel Robinson, quien cumplió 100 años el 19 de julio, vio la celebración de media hora al aire libre desde una silla de ruedas y luego cortó una cinta para coronar un proyecto lanzado en 2008.

Su hija Sharon, de 72 años, también miraba desde una silla de ruedas y su hijo David, de 70 años, habló a la multitud de unas 200 personas sentadas en sillas plegables dispuestas en una sección cerrada de Varick Street, una vía principal donde se encuentra el museo de 19,380 pies cuadrados. Se abre al público el 7 de septiembre.

PUBLICIDAD

“Los problemas en el béisbol, los problemas que Jackie Robinson desafió en 1947, todavía están con nosotros”, dijo David Robinson. “Solo se han eliminado los signos de blanco, pero la complejidad de la igualdad de oportunidades aún existe”.

La viuda Jackie Robinson, Rachel Robinson, quien recientemente cumplió 100 años estuvo presente en la gala de inauguración del centro hoy. ( Julia Nikhinson )

Rachel Robinson anunció el museo el 15 de abril de 2008, en el 61 aniversario del día en el que Jackie se convirtió en el primero jugador de la raza negra en jugar en las Grandes Ligas al hacerlo con los Dodgers de Brooklyn en el Ebbets Field. Robinson se convirtió ese año en el Novato del Año de la Liga Nacional, y luego en el 1949 en el campeón de bateo y MVP de la Liga Nacional. Al final de su carrera fue un siete veces All-Star y campeón de la Serie Mundial en 1955. Bateó en su carrera para .313 con 141 jonrones y 200 bases robadas en 11 temporadas y fue elegido para el Salón de la Fama en 1962.

Robinson, quien murió en 1972, tuvo un impacto más allá del béisbol. Impulsó a una parte importante de la opinión pública estadounidense e impulsó el movimiento por los derechos civiles.

“No hay ningún lugar en el mundo donde el sueño esté unido a nuestro nombre, o al nombre de nuestro país”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. “No hay un sueño alemán. No hay un sueño francés. No hay un sueño polaco. Maldita sea, hay un sueño americano. Y este hombre y su esposa tomaron ese sueño y obligaron a Estados Unidos y al béisbol a decir que no sería un sueño en un papel, sería un sueño en la vida. Somos más grandes por el No. 42 y porque tenía una esposa increíble que entendió ese sueño y esa visión”.

PUBLICIDAD

En el museo hay más de 40,000 imágenes del expelotero. ( Julia Nikhinson )

El lunes por la noche se llevó a cabo una cena de gala para ver una vista previa del museo, que contiene 350 artefactos, incluidos equipos de juego y artículos como el contrato de ligas menores de Robinson de 1946 por $600 al mes y su contrato de novato de 1947 por un salario de $5,000. El museo también posee una colección de 40,000 imágenes y 450 horas de metraje.

Una banda de 15 integrantes tocó en la ceremonia, a la que asistieron el exlanzador CC Sabathia, el expresidente de la Liga Nacional Len Coleman y el exdueño de los Mets Fred Wilpon, junto con el presidente de la Asociación de Jugadores Tony Clark y el presidente del Salón de la Fama Josh Rawitch.

“Sin él, no existiría yo”, dijo Sabathia. “No hubiera podido vivir mi sueño de jugar en las Grandes Ligas de Béisbol”.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, el director Spike Lee (con una gorra de los Dodgers de Brooklyn) y la exestrella del tenis, Billie Jean King, también estuvieron presentes.

“Parece que estamos más divididos que nunca”, dijo King. “Gente como Jackie Robinson son un gran recordatorio cada mañana, cada noche de que tenemos que hacer lo correcto todos los días”.

Las proyecciones originales tenían una apertura de 2010 y un costo de $25 millones. La Gran Recesión provocó un retraso.

Rachel Robinson, viuda de Jackie Robinson, entra al recinto. ( Julia Nikhinson )

El terreno finalmente se inició el 27 de abril de 2017, cuando la Fundación Jackie Robinson dijo que había recaudado $23.5 millones de los $42 millones planificados para montar el museo, y que el mismo abriría en el 2019. La pandemia provocó más retrasos y el total recaudado aumentó a $38 millones, de los cuales $2.6 millones fueron aportados por la ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD

Las entradas al lugar tendrán un costo de $18 para adultos y $15 para estudiantes, adultos mayores y niños. El segundo piso incluye un centro educativo, parte de un plan previsto por Rachel Robinson.

“Ella quería un tributo fijo a su esposo, donde la gente pudiera venir y aprender sobre él, pero también inspirarse”, dijo la presidenta de la fundación, Della Britton, quien dirigió el proyecto. “Queremos ser ese lugar, como dicen ahora los jóvenes, un espacio seguro, donde la gente hable sobre la raza y no se preocupe por la reacción inicial que ocurre cuando dices algo en las redes sociales”.

David Robinson dijo que su padre habría estado orgulloso.

“Era un hombre que usaba la palabra ‘nosotros’”, dijo David. “Creo que hoy Jackie Robinson diría que acepta este honor, pero que acepta este honor en nombre de algo mucho más allá de mi ser individual, mucho más allá de mi familia, mucho más allá incluso de mi raza. Jackie Robinson diría que no pienses en ti parado sobre mis hombros, me considero parado sobre los hombros de mi madre, que era aparcera en Georgia, mi abuela, que nació esclava”.