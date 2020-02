La recién comenzada temporada 2020 del Béisbol Superior Doble A tendrá su segunda tanda gigantesca este domingo, con partidos en 20 municipios de Puerto Rico.

Como parte de la jornada, nueve equipos irán en busca de su tercera victoria, luego de arrancar el torneo con 2-0.

En ese grupo están los Artesanos, que recibirán la visita de los Cocoteros de Loíza (1-1) en el estadio Francisco Negrón Díaz de Las Piedras a las 12:00 del mediodía. Por los locales abrirá Juan ‘Goodbye’ Acevedo, quien abrirá por primera vez desde 2016.

Junto a Las Piedras, arrancaron con 2-0 los equipos de Vega Alta, Coamo, Juana Díaz, Cidra, Cayey, San Sebastián, Río Grande y San Lorenzo.

En otros juegos de la sección Este, los campeones Mulos de Juncos visitarán a Gurabo a las 11:00 am y Río Grande estará en Fajardo a las 10:00 am.

En la Metro, Vega Alta jugará en Guaynabo (11:00 am), Manatí en Cataño (10:00 am) y Vega Baja en Dorado (12:00 md).

A la loma Giancarlo Alvarado

El veterano lanzador Giancarlo Alvarado abrirá el primer juego por los Próceres de Barranquitas, que enfrentarán a los Polluelos desde las 10:30 am en el estadio Hermanos Marrero de Aibonito. Ambos equipos comenzaron la temporada con 0-2.

Por su parte, Comerío visitará a Cidra (12:00 md), Cayey a Maunabo (12:00 md), Yabucoa a Humacao (12:00 md) y San Lorenzo a Patillas (10:00 am).

En su primer compromiso del año, los subcampeones Jueyeros de Maunabo tendrán como su nuevo dirigente al exjugador nacional Roberto ‘Concord’ Santana. Entró en sustitución de José ‘Chepito’ Muñoz.

Debut de Tyler Herron

El lanzador Tyler Herron hará su debut en la Doble A con los Cafeteros de Yauco. Abrirá el segundo juego versus los Piratas en el estadio Tuto Mendoza de Cabo Rojo. El primer partido comenzará a las 11:00 am.

Mientras, Sabana Grande estará en Lajas (10:00 am), Coamo en Salinas (10:00 am) y Guayama en Santa Isabel (12:00 md).

El regreso de Joshua Torres

El estelar lanzador Joshua Torres regresará al montículo del estadio Guillermo Hernández de Aguada para abrir el segundo desafío del día de los Navegantes, que se medirán con los Fundadores de Añasco a las 10:00 am.

La última vez que Torres lanzó con uniforme de Aguada fue en la postemporada del 2012, antes de firmar contrato a nivel profesional.

También está en agenda Mayagüez en San Sebastián (11:00 am), Utuado en Aguadilla (11:30 am), Florida en Camuy (10:00 am) y Hatillo en Barceloneta (10:00 am).