El Clásico Mundial de Béisbol regresará a Puerto Rico por primera vez desde el 2013, luego de que el Estadio Hiram Bithorn fuese seleccionado por la Major League Baseball (MLB) como una de las sedes que albergará un puñado de partidos de la primera ronda.

Además del Bithorn, el loanDepot Park, en Miami, y el Tokyo Dome, en Japón, donde se celebraron los juegos de la pasada edición, repetirán como anfitriones. De igual manera, el Minute Maid Park, en Houston, será una de las cuatro sedes por primera ocasión en la historia.

“Es un placer para nosotros que Puerto Rico sea la sede del Grupo A. Los puertorriqueños que no puedan viajar tendrán la oportunidad de ir al Hiram Bithorn y ver al equipo participar. Es bueno para que le den el apoyo al equipo, y favorecemos que Puerto Rico sea uno de los anfitriones porque le da exposición al país”, expresó el presidente de la Federación de Béisbol (FBPR), el doctor José Quiles, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Por su parte, el Grupo B competirá en Houston, Texas; el Grupo C en Tokio, Japón; y el Grupo D en Miami, Florida.

Como de costumbre, se espera que la fiebre del ‘Team Rubio’ arrope a Puerto Rico y, por eso, serán altas las expectativas que los boricuas tendrán con la novena que los represente en el prestigioso torneo. Y desde ya comienzan a aflorar algunos posibles candidatos para asumir las riendas de la novena boricua.

Pero muchas cosas han cambiado desde la pasada edición.

El conjunto puertorriqueño se quedó corto de sus aspiraciones en el Clásico Mundial de 2023 y fue eliminado por México en los cuartos de final bajo la dirección de Yadier Molina. Pero desde entonces, la carrera de Molina como dirigente ha seguido en ascenso.

El exreceptor de Grandes Ligas debutó el año pasado como mentor de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al tomar las riendas de los Criollos de Caguas y no le fue nada mal. En su estreno como dirigente en la invernal, Molina condujo a los Criollos a su vigésimo primer campeonato y después tuvo una agridulce actuación en la Serie del Caribe al no poder avanzar a las semifinales.

Yadier Molina observa el juego entre los Criollos de Puerto Rico y los Suns de Curazao en la Serie del Caribe desde el dugout. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Sin embargo, en el transcurso del torneo caribeño, empezó a ser un tema de conversación que era cuestión de tiempo para que Molina diera el salto a las Mayores y asumiera la dirección de un equipo.

Y tras este decidir no regresar al frente de la novena cagüeña para la venidera temporada de la LBPRC, crecieron las especulaciones de que su momento en la gran carpa podría estar cerca.

Quiles indicó que no ha entablado conversaciones con Molina, pero aseguró que no le sorprendería que esté fungiendo como piloto en las Grandes Ligas para 2026.

“No he hablado con Yadier todavía. De aquí al 2026 pueden pasar muchas cosas. Todo mánager que esté dirigiendo en MLB, no tiene oportunidad de dirigir en el Clásico y a nadie le debe extrañar que Yadier, en cualquier momento, sea el dirigente de los Cardinals de San Luis”, compartió Quiles.

“Hay que esperar un tiempo razonable para entonces ver quién será el dirigente... Tendríamos que sentarnos a hablar con Yadier para ver cuál es su disponibilidad y tomar la decisión”, abundó.

“Igor” suena como posible candidato

No obstante, Puerto Rico es una tierra donde se han cosechado grandes pilotos del béisbol y, de Molina no estar disponible, la FBPR tiene otros candidatos en mente.

Uno de ellos lo es Juan “Igor” González a quien Quiles describió como un piloto con “todas las características” para comandar a Puerto Rico en el Clásico.

Actualmente, González es el dirigente de la Selección Nacional adulta, de Sub-23 y de los Toritos de Cayey en el Béisbol Superior Doble A.

Otro que Quiles tampoco descartó para la anticipada cita deportiva es Alex Cora, cuyo contrato con los Red Sox de Boston finaliza al concluir la vigente temporada de las Grandes Ligas. Los Red Sox están en la tercera posición de la División Este de la Americana con un récord de 26-24 y, al momento, no han acordado una extensión con el puertorriqueño.

Boston podría hacerle un nuevo acercamiento al cagüeño o podría enfrentar la oferta de cualquier equipo ligamayorista, pero de estar disponible en el 2026, a Quiles no le molestaría tenerlo en el uniforme de Puerto Rico.

“Yo no sé si Alex Cora va a seguir dirigiendo a Boston. Si en el 2026 no está dirigiendo a Boston, Alex podría ser dirigente del equipo del Clásico también. Hay que ver la situación particular de cada uno para entonces tomar una decisión”, manifestó.

El mánager de los Red Sox de Boston, Alex Cora, durante un partido en los entrenamientos de primavera 2024. ( Carlos Giusti/Staff )

Quiles adelantó a este diario que en junio de 2025 se estará nombrando el gerente general de la novena que representará a Puerto Rico en el Clásico, y luego se anunciará el mánager. En la pasada edición, Joey Solá fungió como gerente general de la novena boricua.