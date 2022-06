Arlington, Texas. Como todo profesional, está preparado para la decisión que tome la nueva gerencia del equipo. Incluso, pondrá a su disposición el puesto para el cual fue nombrado hace unos meses.

Ese es el pensar de Alex Cintrón, quien fue anunciado y contratado como dirigente de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente hace varios meses. Precisamente, en la conferencia de prensa en que hicieron público su nombramiento, fue que comenzó la pesadilla para la tradicional novena, que eventualmente provocó la expulsión de su pasado administrador Tom Axon por la Junta de Directores del organismo, y que a su vez ha dejado en el limbo a Cintrón y otras personas que habían sido contratadas por el conjunto, incluyendo al reputado dirigente Lino Rivera, quien había sido nombrado director de operaciones del equipo, y a Gil Martínez, quien había sido nombrado gerente general.

“No sé mucho. Y me ha tomado por sorpresa todo lo que ha pasado y aconteciendo con los Cangrejeros”, fue su primera reacción previo a un reciente partido en el que los Astros de Houston, equipo para el cual labora en las Grandes Ligas, jugara ante los Texas Rangers. “Pero que bueno que consiguieron a alguien y que el equipo va a jugar nuevamente” dijo sobre el grupo Impulse Sports Entertaiment Corp, presidido por el licenciado Carlos Iguina Oharriz, quien estará a cargo de los crustáceos.

Aunque su enfoque está con los Astros, equipo en el cual se desempeña como coach de bateo, lo cierto es que Cintrón desea regresar a dirigir en Puerto Rico. Sin embargo, insistió en que dejará su futuro en manos de la nueva administración.

“Son decisiones que tengo que tomar, ya que he pensado en todo esto porque Tom Axon y estas personas fueron los que me contrataron”, analizó sobre su contratación como dirigente del equipo. “Lino Rivera y Gil Martínez no se si vuelven y vienen para atrás. No me gusta estar en el limbo en esta situación. Estoy esperando que alguien me llame y se comuniquen conmigo para ver cuáles son sus planes”.

Alex Cintrón fue nombrado dirigente de los Cangrejeros el pasado marzo. En esa conferencia de prensa, el entonces dueño del equipo, Tom Axon realizó una expresiones que desembocaron en su expulsión de la liga. ( David Villafane/Staff )

Cintrón está claro en que va a esperar, aunque dijo “que en mi mente no ha pasado, tal vez renunciar, y dejar entonces que la gerencia nueva tome sus decisiones y si cuentan conmigo, que me vuelvan a llamar. Si estoy de acuerdo en todas las piezas que ellos vayan a poner y lo que ellos van a hacer como organización, pues yo tomaré una decisión”, enfatizó.

El también exjugador dijo que “eso ya había pasado con la gerencia anterior. Teníamos todo concreto de como íbamos a trabajar y funcionar como equipo dentro del terreno de juego. Esa era algo importante para mí cuando acepté la posición de dirigente. No sé que es lo más viable, si renunciar, dejar las puertas abiertas y que entonces si me van a contratar y que yo esté de acuerdo”, aclaró. “He tenido varias conversaciones con personas bien allegadas. Y de ahí tomaré una decisión esta semana”.

Lo que sí le ha sorprendido dentro del asunto, es que nadie de la LBPRC se haya comunicado con Cintrón tras asumir el control temporero de los Cangrejeros.

“No sé nada de eso, y nadie nos ha dicho nada si nos quedamos o nos vamos. No fueron tan comunicativos y como dije, estamos en el limbo. Todavía estoy pensando que voy a hacer”, dijo al tiempo que explica que los Astros estando jugando un gran béisbol, lo que también podría retrasar su llegada a Puerto Rico, contemplando que los actuales líderes de la división occidental van a estar en la postemporada. “Eso podría hacer la decisión más fácil para mí, para echarme a un lado y dejar que las cosas fluyan y pasen”, añadió.

Al igual que los jugadores, los entrenadores sacrifican tiempo de compartir con su familia, pero aun así Cintrón prefiere estar activo en el torneo invernal.

“Fue prioridad en un momento, pero está en tu resumé”, indicó sobre dirigir en Puerto Rico. “No importa donde estas, dirigir es algo diferente y me ha gustado mucho en toda mi carrera. Ayudar a la LBPRC es lo más importante y es algo que siempre he visto como ganar para ambos lados, que en lo personal es seguir creciendo. Por eso voy día a día con todo lo que pasó, con Axon, Lino y Gil, para entonces tomar una decisión”, dijo el yabucoeño.

Alex Cintrón, a la izquierda junto al dirigente de los Astros, Dusty Baker, se desempeña actualmente como adiestrador de bateo de esa novena. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Desea ser parte del staff del próximo Clásico Mundial de Béisbol

Lo que sí dejó claro es que, de recibir una invitación para integrar el cuerpo técnico para la próxima edición del Clásico Mundial del 2023, estaría disponible sin ninguna condición.

“Hay interés de una forma u otra para ser parte del ‘coaching staff’ y uno se pone a analizar. Los únicos ‘hitting coaches’ que hay, si se quieren ir por esa vía, ya que (Carlos) Delgado hizo tremendo trabajo, junto con Juan ‘Igor’ González. Uno visualiza, que Víctor Rodríguez y yo somos los únicos dos en Grandes Ligas, aunque Carlos y Juan son parte importante de esto, y lo que representa Puerto Rico, y también merecen estar ahí. Las puertas están abiertas para cualquier rol y para lo que me necesiten”, finiquitó, al especificar que, de no estar en el WBC, si regresa con Houston en el 2023 para otro año de contrato que ya tiene garantizado.