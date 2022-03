( The Associated Press )

El mánager de los Red Sox de Boston, Alex Cora, se reportó a los campos primaverales un poco diferente.

El puertorriqueño ahora lleva una barba blanca y eso ha sido tema de importancia en el centro de entrenamiento de los Red Sox en Fort Myers, Florida. Cora habló del tema cuando fue abordado por un periodista de Boston.

“Las reacciones, no importan. Al final del día, lo que diga Angélica, es lo que va y a ella le encanta”, dijo Cora en referencia a su esposa.

El boricua tiene la cabeza rapada desde hace años, pero obviamente en el rostro la realidad es otra. De hecho, no ha considerado teñirse la barba para tapar las canas.

“Alguien me habló los otros días de Just for Men? o como se llame, pero así se quedará”, insistió.

El receptor puertorriqueño Christian Vázquez no fue sutil sobre el color de la barba.

“Es muy blanca. Tiene que pintarla o algo. Demasiado pelo gris”, dijo.

Tal vez, el nuevo ‘look’ de Cora se convierte en el amuleto de buena suerte para los Red Sox durante la temporada.