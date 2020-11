(The Associated Press)

Alex Cora ocupó un espacio habilitado en el terreno de juego del viejo Fenway Park junto a parte de la alta gerencia de los Red Sox de Boston para oficializar su regreso a la dirección de la histórica franquicia.

El ambiente era un tanto distinto al que estaba acostumbrado el mánager puertorriqueño. En esta ocasión no estuvo sentado en la tradicional sala de prensa donde fue presentado como nuevo dirigente de los Red Sox en el 2017 y en el que tuvo en el día a día interesantes cambios de impresiones con la prensa de Boston en el histórico año de campeonato del 2018.

En esta ocasión la dinámica se dio de forma virtual debido al COVID-19 en el mismo terreno donde sus Red Sox le dieron grandes satisfacción hace dos temporadas.

Luego de un atribulado año en el que tuvo que cumplir una suspensión de parte de Major League y en el que por mutuo acuerdo dejó su cargo con el equipo, Cora regresó a la ciudad de Boston convertido nuevamente en el mánager de esta franquicia.

No quiero que la gente piense y diga que esto es la historia de un gran regreso. No quiero eso -Alex Cora

Cora abrió la conferencia de prensa ofreciendo nuevamente disculpas por su participación en los esquemas de robo de señales con medios tecnológicos en el 2017 con los Astros de Houston y señaló que era el momento para seguir adelante con sus responsabilidades con los Red Sox y dejar atrás esa mala experiencia.

“Quiero agradecer a mi familia que está casa. Fue un año difícil. Pasar más tiempo con ustedes fue increíble. Estuvo bien eso, pero como he dicho pasé más tiempo en mi casa por razones equivocadas. Por eso me disculpo. Merecí lo que me pasó este año. Es algo de lo que no estoy orgulloso. Al final tuve mi castigo y lo cumplí”, dijo Cora, quien estuvo acompañado en la conferencia por el presidente de los Red Sox, Sam Kennedy, Chaim Bloom (presidente de operaciones) y el gerente general Brian O’Halloran.

El intercambio virtual duró unos cincuenta minutos.

Cora, quien guió a los Red Sox de Boston al título de la Serie Mundial en el 2018, fue suspendido por un año por el comisionado Rob Manfred luego de que una investigación llevada a cabo por el organismo beisbolero lo involucrara en el escándalo de robo de señales por medios tecnológicos que tuvieron en operación los Astros de Houston en el 2017. El boricua fungía para entonces como coach de la banca del dirigente A.J. Hinch, quien también fue sancionado por un año y eventualmente perdió su empleo hasta haber sido nombrado dirigente de los Tigers de Detroit la semana pasada.

En el caso de Cora, quien era coach de la banca ese año, fue señalado como uno de los ‘cerebros’ del esquema de los Astros.

Mientras, una investigación similar fue llevada a cabo en contra de los Red Sox en el 2018, pero Cora fue exonerado. Antes de que surgiera el resultado de esta última pesquisa, el puertorriqueño decidió abandonar el cargo de mánager por mutuo acuerdo con la gerencia para evitar distracciones en el campo primaveral de la novena amén de que sabía que iba a perder un buen tiempo fuera por la suspensión que entonces no le había sido entregada aunque sí anticipada.

“Quiero también disculparme con la organización por ponerlos en esta situación. Jamás pensé que iba a estar en esta situación. Como les dije cuando nos separamos: ‘lo siento por lo que pasó’. Como líder y persona que disfruta el juego, siento haber puesto a la organización en una situación como esta”, sostuvo Cora.

Ataviado con una chaqueta negra y camisa blanca con cuadros, Cora dijo que hacia adelante asumirá la responsabilidad de lo ocurrido.

“Como hombre voy a bregar con el asunto. No quiero que la gente piense y diga que esto es la historia de un gran regreso. No quiero eso. Ahora es tiempo de regresar a trabajar”, dijo con humildad.

“Pienso utilizar esta mala experiencia para hacer a las personas mejores. El proceso comenzó a principios de año y esto continuará. Sé que hay muchas personas a las que defraudé y por eso lo siento. Para esas personas quiero decirles que sigo siendo Alex. Cometí un error, pero sigo amando el juego y lo que estoy haciendo. Les prometo que de aquí en adelante voy a utilizar esta experiencia de la manera correcta”.

Cora fue preguntado en reiteradas ocasiones por los periodistas sobre su vínculo en los esquemas, pero el mánager puertorriqueño prefirió no entrar en detalles y solo respondió que era el momento de continuar adelante.

“Estoy muy contento de regresar a casa. Este es el lugar que realmente disfruto para trabajar”, sostuvo Cora agradeciendo a todos los que hicieron posible su regreso en la organización.

“Me siento afortunado y creo que esa es la palabra de estar aquí. Primero que la organización me haya considerado y segundo que me de la oportunidad. Nunca pensé que esto iba a ser posible. Siempre pensé que iba a regresar al juego pero nunca que fuera tan rápido. Y que los dueños se acercaran a mí”.

Pienso utilizar esta mala experiencia para hacer a las personas mejores. El proceso comenzó a principios de año y esto continuará. Sé que hay muchas personas a las que defraudé y por eso lo siento. Para esas personas quiero decirles que sigo siendo Alex. Cometí un error, pero sigo amando el juego y lo que estoy haciendo -Alex Cora

Luego de que Cora cumpliera su suspensión al concluir la Serie Mundial la gerencia de los Red Sox anunció el despido de Ron Roenicke, quien fue nombrado dirigente taras la salida del boricua.

De inmediato surgió el clamor de un gran sector de la fanaticada y de parte la prensa de Boston en favor de que el boricua fuera nuevamente reclutado, pero aún con más peso, los dueños del equipo se manifestaron en pro de ello.

Sin embargo, Cora fue sometido por Bloom en el mismo proceso de entrevistas de candidatos al puesto. Una visita del ejecutivo a Puerto Rico la semana pasada para conversar el boricua selló prácticamente el asunto.

Por otro lado, Cora reconoce que tiene un gran reto con esta edición de los Red Sox, que en esta temporada fueron un verdadero desastre. Obviamente no son el mismo grupo que lo acompañó en el exitoso 2018 cuando se llevaron la Serie Mundial.

“Fue difícil verlos porque seguían siendo nuestro equipo favorito. Claro, no estaba con el equipo por la decisión que tomamos y la que tomó Grandes Ligas conmigo. Lo vi todo el año, los sufrí todo el año porque al final tengo muchas conexiones con la organización”.

“Algo que hemos hablado durante el suceso es que tenemos que jugar mejor pelota. No es cuestión de talento. Puedes tener 25 superestrellas, pero si no juegas buen béisbol, si eres errático, si no corres bien las bases, no juegas buena defensa el resultado va a ser negativo. Lo muchachos saben y entienden”.

En tanto, Bloom, director de operaciones de béisbol de los Red Sox, elogió las capacidades de Cora como dirigente.

“Alex no necesita introducción. Todos los conocemos como una mente brillante en el béisbol, un líder como nadie en el juego. Cuando hablamos al terminar la temporada yo dije que habría un tiempo para hablar y su lugar para hablar sobre Alex y el tiempo es ahora”.