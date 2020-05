A su forma y a su tiempo, el exdirigente puertorriqueño de las Grandes Ligas, Alex Cora, reapareció públicamente el martes para participar de la serie de ‘webinars’ o talleres virtuales que ha presentado por más de una semana Edwin Rodríguez, primer puertorriqueño en dirigir en las Grandes Ligas.

Cora recibió una sanción de un año de suspensión de parte de Major League Baseball por su rol en un sistema de robo de señales cuando era coach del banco de los Astros de Houston en 2017, aunque otra investigación determinó que cuando ganó la Serie Mundial de 2018 como dirigente de los Medias Rojas de Boston no hubo ningún tipo de irregularidad.

“Todo el mundo sabe lo que ha pasado en los pasados meses a nivel profesional y creo que de algo negativo podemos hacer algo positivo. Sí, yo estoy suspendido, pero no estoy muerto, y tengo que buscar la manera de ayudar a mis compañeros, ayudar a la niñez y este es el comienzo”, dijo Cora luego de ser presentado por Rodríguez en la charla virtual.

“Han sido meses difíciles no solo para mí sino para mi familia y mis amigos, y creo que este es el comienzo de dar el paso hacia adelante. No me estoy escondiendo de nadie. Obviamente esto es para Edwin, a quien le doy las gracias por la oportunidad. Estoy súper contento de poder compartir lo que he aprendido desde chamaquito hasta ahora con las personas”, agregó Cora.

Tras esas declaraciones, Cora procedió a realizar una presentación que cubrió áreas como el desarrollo de los niños en el béisbol y el progreso según avanzan en edad, así como de otras oportunidades que existen el béisbol organizado más allá del terreno.

Con cerca de 400 personas presenciándola, la charla de casi dos horas contó con entusiastas que se conectaron desde lugares como Guatemala, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo a periodistas locales e internacionales y a figuras de la pelota boricua como Carlos Delgado, Javier Vázquez, Carlos Baerga, Martín ‘Machete’ Maldonado, Andy González, Jesús ‘Motorita’ Feliciano y Nick Ortiz, casi todos conferenciantes de la serie de ‘webinars’.

Habló de puertorriqueños que han tomado rutas distintas para llegar a las Grandes Ligas, fuera del terreno, como Eddie Romero, vicepresidente ejecutivo y asistente del gerente general de los Medias Rojas; Manny Colón, traveling director de los Marlins de Miami; Melvin Román, agente de peloteros y propietario de MDR Sports; y Nelson Pérez, asistente del ‘strength coach’ de los Indios de Cleveland.

Tanto Cora como Rodríguez resaltaron la importancia de la educación para conseguir metas como las de las personas mencionadas, y hablaron además de buenos hábitos para jugadores que están en el proceso de intentar convertirse en un jugador profesional.

Al final de la charla, Cora volvió a tocar el tema de la sanción.

“Las oportunidades en el béisbol son algo grande. Tengo una oportunidad única, y lo voy a repetir y lo van a seguir escuchando, de poder darle al juego que tanto me ha dado. El juego me va a seguir dando, pero por el momento, cuando uno está en un ‘reset’ de la carrera profesional, ratitos como este son los que nos van a mantener con la mente ágil, me van a mantener tranquilo y sabiendo que hay obstáculos en la vida, hay cosas que lamentamos, pero al final somos padres, buenos amigos, somos hijos. Y porque uno cometa un error no quiere decir que uno se tiene que esconder y que la gente te va a dar la espalda”, expresó el cagüeño.

“Yo creo que este es un buen momento para dejar saber que uno está aquí, que uno quiere ayudar y que quiere seguir ayudando. Por eso decidí dar el paso. Se me hizo difícil y estuve varios meses batallando cuando podía salir o cuando podía ayudar, y te doy las gracias Edwin por abrirme por abrirme la ventana y darme la oportunidad de poder expresarme y desahogarme”

“Mi gallo, Carlos Beltrán, es caballo. Y les digo con seguridad…todo lo que pasó lo lamentamos. Cometimos errores. Pero de verdad que hay que pensar bien las cosas y no creo que dos personas solamente pudieran controlar todo lo que pasó. Le doy mi apoyo, lo quiero y lo aprecio, y sé que va a estar bien”, finalizó Cora.