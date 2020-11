El puertorriqueño Alex Cora se expresó este viernes afortunado y agradecido con la organización de los Red Sox de Boston, por la nueva oportunidad de dirigir otra vez el equipo a partir de la temporada 2021 en el béisbol de Grandes Ligas.

En declaraciones escritas en un comunicado en que los Red Sox hicieron oficial durante la tarde de hoy el regreso de Cora al puesto de dirigente, el técnico boricua lamentó haber llamado la atención negativamente por el papel que jugó en el esquema ilegal de robo de señales cuando todavía pertenecía a los Astros de Houston en 2017.

“Estoy agradecido por la oportunidad de dirigir una vez más y volver al juego que he amado toda mi vida”, dijo Cora.

La oficina de prensa de los Red Sox indicó que a principios de la próxima semana la gerencia junto a Cora ofrecerán una conferencia de prensa vía ZOOM.

“Durante este último año he tenido tiempo de reflexionar y evaluar muchas cosas y reconozco la suerte que tengo de liderar este equipo una vez más. No ser parte del juego de béisbol y el dolor de llamar la atención negativa hacia mi familia y esta organización fue extremadamente difícil. Lamento el daño que mis acciones pasadas han causado y trabajaré duro para que esta organización y sus fanáticos se sientan orgullosos. Le debo a John Henry, Tom Werner, Mike Gordon, Sam Kennedy, Chaim Bloom y Brian O’Halloran mi gratitud por darme otra oportunidad. Estoy ansioso por volver a trabajar con nuestra oficina, entrenadores y especialmente con nuestros jugadores. Boston es donde siempre quise estar y no podría estar más emocionado de ayudar a los Red Sox a lograr nuestro objetivo final de ganar en octubre”, agregó Cora por medio del comunicado.

Aunque se desconocen cuáles serán los términos del nuevo contrato, ESPN publicó que será por dos años. Cora fue firmado como dirigente de Boston originalmente a finales de 2017, con miras a que fuera su dirigente a partir de 2018. Cumplió con creces llevando a los Red Sox a un récord de franquicia de 108 victorias, además de ganar la Serie Mundial. Tras ese logro, el contrato original por tres temporadas (2018-2020) y un año adicional como opción, fue extendido por una temporada hasta 2021, con una opción hasta 2022.

Pero el boricua cayó en desgracia cuando Grandes Ligas inició la investigación contra los Astros de Houston en el otoño pasado y que concluyó a principios de 2020, cuando se concluyó que Cora fue uno de los gestores del esquema de robo ilegal de señales por parte de los Astros en 2017, año en que ganaron la Serie Mundial.

“Alex Cora es un dirigente sobresaliente y la persona adecuada para liderar nuestro club en 2021 y más allá”, dijo Chaim Bloom, director de operaciones de los Red Sox. “La forma en que lidera, inspira y se conecta con todos los que lo rodean es casi incomparable, y tiene una increíble perspicacia y sentido del béisbol para el juego".

"Consideramos una lista muy impresionante de candidatos: los prospectos más brillantes en el juego actual. Debido a todo lo que había sucedido, sabía que quería hablar con Alex una vez que terminara su suspensión, pero todavía no sabía si tenía sentido considerarlo para el trabajo también. Nuestras conversaciones fueron largas, intensas y emotivas. Alex sabe que lo que hizo estuvo mal y lo lamenta. Creo que todos los candidatos deben ser considerados en su totalidad: fortalezas y debilidades, logros y fracasos. Eso es lo que hice con Alex al tomar esta decisión”, agregó Bloom, quien llegó nuevo a la gerencia al concluir la segunda temporada de Alex como piloto a finales de 2019.

“Estamos emocionados de tener el liderazgo y la energía de Alex de regreso en el banquillo de los Red Sox”, comento por su parte el presidente y director ejecutivo de los Red Sox, Sam Kennedy. "Nuestro grupo de propietarios y equipo gerencial aprecian la búsqueda exhaustiva realizada por Chaim y todo el departamento de Operaciones de Béisbol que llevó a esta decisión. Alex trae a esta posición un historial de éxito al más alto nivel, una aceptación de la intensidad del mercado de Boston, una conexión con nuestro grupo principal de jugadores y un aprecio por la cultura y las personas dentro de nuestra organización. Durante su carrera como jugador y dirigente de los Red Sox, Alex continuamente nos hizo mejores. Es dueño de sus errores pasados y ha aprendido de ellos, y con su increíble talento, construirá sobre los lazos profundos que ha fomentado a lo largo del tiempo para hacernos mejores en los años venideros ".