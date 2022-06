Al mirar fríamente la temporada de Major League Baseball, 162 juegos a veces parecen ser demasiados. Pero algunas veces, cuando llega la recta final, parecen ser justo los necesarios.

Los Braves de Atlanta, campeones de la pasada Serie Mundial, tenían 44-45 al llegar al Juego de Estrellas y no habían jugado sobre .500. En 2019, los Nationals de Washington jugaron para 19-31 en sus primeros 50 partidos. Ambos ganaron la Serie Mundial.

Así que, de acuerdo con eso, un mal inicio de temporada en las Mayores no necesariamente determina el destino de un equipo, por lo que es temprano aún para que los dirigentes boricuas Alex Cora y Charlie Montoyo, de los Red Sox de Boston y los Blue Jays de Toronto, respectivamente ajusten tuercas y se mantengan en la formidable batalla anual de la División Este de la Liga Americana.

PUBLICIDAD

Solo tienen que mantenerse cerca del paso del temible monstruo de béisbol en que se han convertido los Yankees de Nueva York en el 2022.

“Los Yankees están haciendo un trabajo excelente. Están jugando muy bien béisbol. Así que tenemos que encargarnos de hacer nuestra parte”, le dijo Cora a Boston.com. En otra entrevista reciente, con MLB.com, dijo que “he dicho esto todo el tiempo: caímos en un hoyo temprano en la temporada. Pero ahora estamos en mejor posición”.

Y es cierto. Con el triunfo del sábado sobre Cleveland, su sexto en fila, los Red Sox mejoraron a 41-31, 10 juegos sobre los .500 por primera vez en la campaña, y bajaron a los Blue Jays de Montoyo del segundo lugar de la división. Aún así, once juegos de diferencia les separan de los Yankees (52-20).

Los Red Sox llegaron a tener marca de 10-19 el 8 de mayo… por culpa de la barba. Fue en esos días que Cora decidió afeitarse la barba con la que llegó a Spring Training este año y que había conservado. El equipo reaccionó y terminó mayo con 14-14. En junio juegan para 17-4. Desde el día en que cayeron a 10-19 han jugado para 31-12.

Por el momento, ni Cora ni los Red Sox le prestan mucha atención a los Yankees, al parecer.

“Sabemos dónde estamos en el standing. Sabemos que hay un equipo allá afuera que está haciendo cosas muy especiales. Pero al final del día, la meta es llegar. Y para lograrlo tenemos que trabajar en muchas cosas, pero nos hemos colocado en una situación en que ahora estamos en la conversación. Y tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir fluyendo”, expresó Cora.

PUBLICIDAD

Los Blue Jays, por su parte, llegaron al 8 de mayo con marca de 17-13 antes de perder cinco corridos, dos de esos ante los Yankees. A fines de mes lograron una racha de ocho éxitos para cerrar mayo en 14-12. En junio juegan para 12-10. El pasado fin de semana perdieron dos de tres ante Nueva York.

Poco antes de esa reciente serie ante los Mulos, Montoyo se expresó sobre el reto que tenían en sus manos.

“Tenemos que jugar duro cada juego que tengamos. Así es la vida en la División Este de la Liga Americana. Muchos buenos equipos y todos van a estar peleando por un espacio. Los Yankees están jugando muy buen béisbol, y nosotros también”, expresó a un medio canadiense.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, es empapado por su compatriota Teoscar Hernández, tras empujar una carrera que le dio a su equipo un triunfo sobre los Orioles de Baltimore. El equipo de Toronto siempre juega con esmero y alegría. ( Nathan Denette )

“Así que no, no nos preparamos diferente por el hecho de quienes son (Yankees). Solo necesitamos ganar cada juego como todos los demás equipos que luchan por pasar a los playoffs”, indicó. “(Los Yankees) Tienen buenos abridores, así que tienen buena oportunidad en cada juego. Y por supuesto, su alineación está moviendo muy bien los bates. Posiblemente tengan el mejor bullpen que haya visto en la liga hasta ahora. Así que son un equipo completo”, agregó.

Nueva York juega para 8-4 ante los Blue Jays en 2022, y para 2-1 ante Boston, con quien se miden nuevamente a partir del 7 de julio.

El mismo 8 de mayo, para comparar, los Yankees tenían marca de 19-7 y ya contaban con una cadena de 11 victorias que les solidificaron en el tope del Este. En este mes de junio es cuando han mejor han jugado: al momento acumulan 18-4. Con 52-20, la mejor marca de las Mayores, llevan un paso que les podría ver ganar 121 partidos.

PUBLICIDAD

Pero hay una carta bajo la manga que tendrían los Red Sox y los Blue Jays este año. Y es que como parte de las negociaciones del pasado convenio colectivo a principios de año, la postemporada incluirá ahora a 12 equipos en vez de 10, dos más que en el pasado. Esto le da a Boston y a Toronto mayor oportunidad de pasar a la postemporada llegando segundo y hasta tercero.

Con la nueva fórmula ya no habrá un juego 163 de wild card. Ahora los playoffs tendrán seis equipos en cada liga. Y los líderes divisionales con la mejor y la segunda mejor marca recibirán un ‘bye’ en la primera ronda.

El líder divisional con la tercera mejor marca se enfrentará al equipo con la mejor sexta marca de la liga, mientras que el cuarto lo hará con el quinto. Estas serán series de tres partidos.

El ganador de la serie entre el cuarto y el quinto pasaría entonces a jugar una serie completa contra el primer sembrado de la liga y el segundo sembrado se enfrentará al ganador de la serie entre el tercero y el sexto.

Trevor Story, de los Red Sox de Boston, recibe el tradicional paseo en carrito dentro del dugout de su novena tras conectar un jonrón en la campaña. Si bien los Yankees está jugando de manera magistral, Boston lo hace para marca de 17-4 y ha ascendido a la segunda posición del Este de la Liga Americana. ( Charles Krupa )

Tomando la tabla de posiciones hasta el sábado, los Yankees (52-20) serían el primer sembrado y líderes del Este de la Americana, mientras que los Astros de Houston (45-26), líderes del Oeste, tienen la segunda mejor marca de la liga. Ambos recibirían ‘byes’ de primera ronda.

La tercera mejor marca de la liga, y tercer sembrado, lo serían los Red Sox (41-31), Toronto (40-31) sería el cuarto, Tampa Bay (39-32) sería el quinto y Minnesota (40-33) sería el sexto. Por lo tanto, los Red Sox tendrían que librar una serie de tres partidos ante Minnesota y Tampa Bay haría lo propio con Toronto.

PUBLICIDAD

El ganador entre Boston y Minnesota entonces iría a una serie divisional ante los Yankees en la segunda ronda, mientras que el ganador entre Tampa Bay y Toronto se enfrentaría en la segunda ronda a Houston.

Los ganadores de esas series irían entonces a las Serie de Campeonato.

El único otro equipo que juega sobre .500 en la Americana lo son los Guardians de Cleveland, por lo que al momento el panorama de Cora y Montoyo luce bien, esperando que no llegue un resbalón inoportuno.

“Nosotros no nos quitamos, Vamos a seguir batallando hasta el final. He visto muchos equipos que cuando pasan cosas como hoy (el revés de 12-3 ante los Yankees del 17 de junio), dicen ‘bueno, es que están teniendo un buen año. Pasemos la página’. Nosotros no hemos pasado la página”, finalizó Montoyo.