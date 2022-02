Santo Domingo. Ramón Vázquez salió aliviado hoy, martes, del Estadio Quisqueya. Sentía la presión de que su novena saliera airosa en el último compromiso de la primera fase de esta Serie del Caribe y evitara irse en ‘coca’.

Y su deseo se cumplió.

Los Criollos de Caguas superaron 6-2 a los Caimanes de Barranquilla de Colombia para conquistar su primera victoria en cinco compromisos, gracias a una brillante apertura del zurdo Luis Leroy Cruz al completar siete entradas y conceder una carrera con cinco hits.

La novena boricua fracasó en adelantar a las semifinales tras perder sus primeros cuatro partidos con una pobre actuación ofensiva.

“Por lo menos, terminamos con una buena nota”, dijo el dirigente puertorriqueño en la conferencia de prensa con mejor ánimo.

“Estoy contento con la actuación de hoy y fue bueno para la autoestima de los jugadores. Pudieron irse ganando un partido”, abundó Vázquez.

Puerto Rico evitó repetir la historia de 2019 cuando los Cangrejeros de Santurce perdieron los cuatro compromisos de la primera ronda en la edición de 2019. En aquella ocasión, Vázquez guió a los Cangrejeros al campeonato en la liga invernal, pero no dirigió en el torneo caribeño.

“Como fanático sufrí que no ganamos en Panamá. No pude ir a la Serie del Caribe y fue duro como fanático ver lo que pasó. Y no podía imaginar vivir lo mismo como dirigente. No quería pasar por eso. Estoy contento… por lo menos no tenemos el peso de irnos con 0-5 a Puerto Rico”, apuntó Vázquez.

Cruz tuvo la mejor apertura entre todos los abridores de Puerto Rico en el torneo. Fue el único que completó siete innings. Abanicó a ocho.

“No tengo palabras para describir el trabajo de Leroy”, dijo Vázquez al también resaltar el sencillo de Nelson Velázquez como bateador emergente con las bases llenas en el quinto capítulo para ampliar la ventaja 4-1.

“Fue un tremendo batazo. Nos ayudó a coger aire”, prosiguió.

Luis Leroy Cruz celebra una jugada en la que sus lanzamientos fueron efectivos. ( Xavier J. Araujo )

Puerto Rico también pudo capitalizar un error de la defensa de los Caimanes para marcar otras dos anotaciones en la sexta entrada.

Colombia había entrado al juego con el boleto ponchado a las semifinales. Terminó con marca de 3-2 y jugará el miércoles en la ronda de los mejores cuatro.

Vázquez, a su vez, dijo que ya inició conversaciones con la gerencia de los Criollos para regresar a la dirección en la temporada 2022-23, pero con una condición. “Es muy seguro que no comience la campaña. Es algo que ya estamos hablando”.