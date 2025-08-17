Nueva York. Nolan McLean aportó el impulso que tanto necesitaban los Mets, al lanzar cinco innings y un tercio en blanco durante su debut en las Grandes Ligas, y Nueva York se impuso el sábado 3-1 sobre los Mariners de Seattle.

McLean (1-0) permitió dos hits con cuatro bases por bolas y ponchó a ocho para ayudar a que los Mets consiguieran apenas su tercera victoria en sus últimos 17 juegos.

El derecho de 24 años, seleccionado en el draft de 2023 desde Oklahoma State, mostró un arsenal de cinco lanzamientos que incluyó una curva cercana a las 79 mph, un sweeper de hasta 89, un cutter de 90, así como sinkers y rectas medidas en casi 99.

All eight of Nolan McLean's strikeouts in his big-league debut 💪 pic.twitter.com/KGF2BFxYIV — SNY Mets (@SNY_Mets) August 16, 2025

El público le dio tres ovaciones de pie: primero cuando salió del montículo en la sexta entrada y nuevamente cuando apareció en la pantalla gigante, antes de la séptima y novena.

El boricua Francisco Lindor conectó un doble productor en la tercera entrada antes de que los Mets añadieran la carrera de seguridad en la séptima, cuando el dominicano Juan Soto pegó un elevado de sacrificio y Pete Alonso añadió un doble impulsor.

Alonso ahora tiene 100 carreras impulsadas, la cuarta vez en su carrera que alcanza el centenar.

El boricua Edwin Díaz permitió un jonrón del venezolano Eugenio Suárez en la novena entrada, pero consiguió los últimos seis outs para su 24º salvamento.

Bryan Woo (10-7) toleró una carrera en seis entradas, la 24ª vez en igual número de aperturas esta temporada que ha durado al menos seis episodios.

Por los Mariners, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-0. El venezolano Suárez de 4-1 con una anotada y una empujada.

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 4-2 con una remolcada. Los dominicanos Soto de 3-1 con una remolcada, Ronny Mauricio de 4-0. El venezolano Francosco Álvarez de 4-1.