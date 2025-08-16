Nueva York. Cal Raleigh conectó su 46to jonrón de la campaña, con lo que lidera las Grandes Ligas, y pegó su primer doble en más de un mes para abrir un séptimo inning de cinco carreras de los Mariners de Seattle, quienes vencieron el viernes 11-9 a los Mets de Nueva York.

Seattle estableció un récord del equipo con nueve dobles para vencer a los tambaleantes Mets.

Raleigh conectó un jonrón de dos carreras, que colocó la pelota en el segundo nivel del graderío del jardín izquierdo y se convirtió en el primer jugador en alcanzar 100 carreras impulsadas esta campaña, dando a los Mariners una ventaja de 4-3 en la tercera entrada.

Ayudó a los Mariners a remontar un déficit de 6-5 en la séptima con su primer doble desde el 27 de junio y volvió a disparar un doble en la octava.

La remontada ayudó a que Seattle se sobrepusiera a dos jonrones de Francisco Lindor. El boricua conectó un cuadrangular al inicio del juego y luego un jonrón de dos carreras en la cuarta para una ventaja de 5-4.

Comenzó #PlayersWeekend y Francisco Lindor lo sabe. ¡SEGUNDO HR DE LA NOCHE! 🏌 pic.twitter.com/0AegfcOWq0 — MLB Español (@mlbespanol) August 16, 2025

El dominicano Juan Soto también bateó un jonrón y el venezolano Francisco Álvarez disparó un cuadrangular de tres carreras en la octava, pero los Mets perdieron por decimocuarta vez en 16 juegos.

Después de que Raleigh anotó la carrera del empate con un doble del venezolano Eugenio Suárez ante Ryan Helsley (3-4), Dominic Canzone siguió con otro batazo de dos esquinas, que remolcó la carrera de la ventaja ante Brooks Raley.

El colombiano Donovan Solano conectó un doble impulsor que golpeó la parte superior de la pared del jardín izquierdo y el novato Cole Young coronó la gran entrada con un doble de dos carreras.