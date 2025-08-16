Los Leones de Patillas arrancaron el viernes la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A con una blanqueada 2-0 sobre los Mulos de Juncos ante más de 2,000 fanáticos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce.

Es la segunda ocasión en el año que Patillas deja sin anotaciones a los Mulos.

La dupla monticular de Ryan Muñoz y Christian Bonilla fue suficiente para limitar a la ofensiva junqueña a cinco imparables.

Muñoz se acreditó la victoria tras lanzar siete sólidas entradas con seis ponches, mientras que Bonilla completó el trabajo en relevo para apuntarse el salvamento.

Los patillenses inauguraron la pizarra en la baja del tercer episodio. Con dos outs, Jan Arroyo y Elerie Rivera conectaron sencillos consecutivos y abrieron paso a un imparable remolcador de Reymond Fuentes.

La segunda carrera llegó en la cuarta entrada con un elevado de sacrificio de Germán Morales, que trajo al plato a Bryan Colón. Ambas anotaciones fueron contra los envíos del derecho Héctor Quiñones, quien en cuatro capítulos permitió siete imparables y cargó con la derrota.

Pese al revés, los Mulos lograron un espectacular triple play en la quinta entrada, cuando con dos corredores en base, Jeffrey Domínguez conectó una roleta a la antesala que terminó en la rara jugada defensiva.

La serie continúa este sábado a las 7:30 p.m. con el segundo encuentro en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos. Por Patillas abrirá Luis Ayala, mientras que por Juncos lo hará Rubén Ramírez.