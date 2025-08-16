Houston. Josh Hader, el cerrador estelar de los Astros de Houston, estará fuera de acción durante aproximadamente tres semanas después de que el equipo anunciara el viernes que fue diagnosticado con una distensión en la cápsula del hombro izquierdo.

Hader fue colocado en la lista de lesionados el lunes por primera vez en su carrera de nueve años en las Grandes Ligas debido a una distensión en el hombro.

El mánager de los Astros, Joe Espada, comentó el miércoles que Hader buscaría una segunda opinión antes de determinar el próximo curso de acción.

PUBLICIDAD

El gerente general Dana Brown expresó que las próximas tres semanas de Hader estarán llenas de ejercicios de fortalecimiento y descanso antes de ser examinado de nuevo.

“Personalmente lo veo como una buena noticia, porque siempre que puedas salir con rehabilitación, esa es siempre una mejor opción”, manifestó Brown. “Esperamos que en estas tres semanas se sienta mejor, y lo llevaremos a lanzar y la vida volverá a la normalidad”.

Hader, quien ha sido seleccionado seis veces al Juego de Estrellas y está en su segundo año con los Astros, tiene un récord de 6-2 con una efectividad de 2.05 y está empatado en el tercer lugar con 28 salvamentos en 48 apariciones esta temporada.

Los Astros comenzaron el juego el viernes liderando la División Oeste de la Liga Americana por 1½ juegos, a pesar de tener 13 jugadores en la lista de lesionados.