Para la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), la oportunidad de tener al integrante del Salón de la Fama del Béisbol, Roberto Alomar, entre su Junta de Directores “es un honor”, pero más aún lo es que su presencia sea dedicada a desarrollar a juveniles prospectos que no ven acción regular con los equipos del circuito.

El presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, dijo que la presencia de Alomar sería “un activo muy grande” en el seno de la liga horas después de confirmar que Alomar estaría administrando una nueva franquicia en el próximo torneo, en el cual la presencia de equipos subiría a siete con la reactivación de los Tiburones de Aguadilla.

“Es un honor tener a Roberto Alomar pensando en nosotros como el mecanismo de darle el taller a estos prospectos mediante una franquicia, para desarrollarlos como él mismo nos dijo en su presentación”, manifestó Flores Galarza sin entrar en los pormenores sobre cómo se llamaría el nuevo equipo.

“Él nos dijo que quería que ellos tuvieran la experiencia que él vivió cuando lo firmaron a los 17 años, cuando lo menos en que pensaba era que iba a llegar al Salón de la Fama, y esta liga le dio ese taller para él desarrollarse lo más rápido posible. Quiere devolver lo que sacó del béisbol puertorriqueño”, agregó el exsecretario de Hacienda.

El proyecto de Alomar, según han publicado medios como El Nuevo Día, sería un equipo compuesto por peloteros de liga menor seleccionados por los equipos de la LBPRC que no consiguen tiempo de juego en las temporadas invernales y se quedan como reservas. Ya se han mencionado a los coaches Alex Cintrón y Ricky Bones, como dirigente y coach de lanzadores, respectivamente.

Otras fuentes mencionan que el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Juan ‘Igor’ González, y el exsiore de las Mayores, Carlos Baerga, podrían estar involucrados en el proyecto, cuyos detalles serían revelados en una rueda de prensa que se efectuaría el viernes en la mañana en el municipio de San Juan, tal vez en el propio Estadio Hiram Bithorn, el cual será sede del nuevo equipo.

Según el dirigente liguero, la propuesta de Alomar fue discutida en por lo menos tres reuniones y llevaba más de un mes ante el seno de la Junta, que realizó un proceso de evaluación de la franquicia. La Junta evaluó la recomendación del comité evaluador y la aprobó unánimemente. Alomar hizo varias presentaciones ante la Junta y el comité evaluador.

Para Flores Galarza, este proyecto sería vital para el desarrollo de jugadores y el descubrimiento de jugadores valiosos que no han tenido la oportunidad de ver acción, y trajo el ejemplo de José Sermo, quien la pasada campaña jugó por primera ocasión en la liga y capturó los premios de Jugador Más Valioso y Novato del Año.

“Se le dio la oportunidad y fue Novato del Año y Jugador Más Valioso. Eso nunca se había dado. El que tengas grandes prospectos que estén bajo un proceso de desarrollo bajo la sombrilla de Roberto Alomar y su equipo de trabajo ayuda a adelantar el proceso de desarrollo de esos jugadores”, dijo Flores Galarza.

Sin entrar en muchos detalles sobre la operación del nuevo equipo, reiteró que el objetivo principal es el desarrollo de jugadores, “pero tienen que participar de tú a tú. Entiendo, como básicamente Roberto ha estado expresando, que el objetivo final de ellos no es ganar un campeonato. No lo es. Pero tampoco el objetivo final lo es el no competir”.

Con la suma del equipo aún sin nombrar, la LBPRC espera celebrar este año un torneo con siete equipos, en el cual participarían además los Cangrejeros de Santurce, los Criollos de Caguas, los Indios de Mayagüez, los Gigantes de Carolina, los Atenienses de Manatí y los reactivados Tiburones de Aguadilla.